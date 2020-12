Sénégal: Mbour / Développement communautaire intégré - Corps Africa s'implique par le volontariat

Mamadou Sarr, le directeur de l'organisation non gouvernementale Corpsafrica Sénégal a expliqué hier à Mbour devant la presse tout le sens des actions de sa structure en milieu rural avec des stagiaires investis d'une mission de participer au développement communautaire des zones de terroirs différentes des foyers urbains pour travailler sur des projets. Les stagiaires en phase terminale d'un an de séjour dans différents terroirs et communautés parlent de recevabilité citoyenne à l'endroit du Sénégal qui les a formés. Par conséquent, ils disent avoir le devoir de participer avec leur savoir et savoir-faire à l'accompagnement du monde rural pour des activités de développement à travers diverses réalisations.

Divers domaines comme la santé, l'éducation et le secteur primaire constituent des champs d'actions des stagiaires. L'Ong a des répondants faisant la même chose au Maroc, au Malawi et en Afrique du Sud. A en croire Mamadou Sarr, « la démarche retenue s'inscrit dans le cadre d'un engagement citoyen pour chaque stagiaire jeune voulant volontairement servir et valoriser ses propres potentialités. Il est appelé aussi à développer l'empathie pour s'intégrer dans les terroirs et les communautés en plus d'être à leur écoute dans le but de comprendre leurs préoccupations ».

La mission du stagiaire de Corpsafrica s'étend aussi à la mobilisation et à la valorisation des ressources locales. Le processus de recrutement des volontaires, selon Mamadou Sarr, démarre par un ciblage de 400 candidats. Ces derniers, après des tests, vont être réduits à 100. Parmi ce dernier lot, une sélection retient finalement 20 volontaires. Ainsi, les sélectionnés sont formés à des techniques d'apprentissage d'écoute, de résilience au bout d'un mois.

Mamadou Sarr, dans la mise en œuvre de cette expérience, se réjouit des réussites d'étudiants qui ont impacté sur la vie des communautés en participant au développement à travers des projets. Il a salué le savoir-faire de certains parmi eux qui, au bout d'un an, se soucient de l'auto emploi, de la création de leur propre entreprise. Tout de même, des anciens stagiaires de Corpsafrica ont trouvé de l'emploi dans des structures onusiennes et des sociétés de la place. Certains parmi eux ont eu à travailler dans des projets étatiques ou participer à la conception de projets communautaires. Bandagne Fall, un ingénieur agronome, walo-walo et originaire du nord du Sénégal, a été envoyée dans le village Sibéré (Commune de Dioulakolon) Région de Kolda.

Selon ses propos, la création d'une dynamique de développement communautaire a été partagée. Elle se réjouit d'avoir vécu un autre monde, un Sénégal des profondeurs. Elle a appris aussi à connaître d'autres cultures. Ses capacités d'adaptation dans le Fouladou relèvent d'une préparation à vivre dans différents terroirs avec des outils divers et d'une période d'immersion riche en enseignements et en émotions. En un an, révèle-t-elle, elle a plus appris qu'enseigner.

L'expérience de Sibéré lui a permis d'étaler ses tentacules. Amadou Fall, un assistant en ressources humaines et volontaire, a vécu pour sa part une expérience d'un an à Cascas dans le département de Podor. A l'en croire, en s'adaptant aux réalités du milieu, les populations ont fini par l'adopter. En plus, il a été admis comme un membre de sa famille d'adoption facilitant son intégration et son travail.