Afrique: Tour d'Afrique sur la 2nde vague de Covid-19 - L'Ouest du continent moins touché

Plusieurs pays du continent africain, jusqu'ici relativement épargnés par le Covid-19, voient le nombre de cas augmenter et se préparent à affronter le pic d'une deuxième vague de coronavirus. Toutefois, la région de l'Afrique de l'Ouest où loge le Sénégal demeure le moins touchée, selon l'agence de presse française.

Selon le regard du Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC) de l'Union africaine rapporté par l'Apf, « au moins 25 pays africains ont enregistré une augmentation de plus de 20% des cas au mois de novembre, avec désormais 11 000 nouveaux cas par jour », avait alerté, jeudi 17 décembre, le Dr Nsenga Ngoy de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), depuis Brazzaville.

Aujourd'hui, le tableau de la pandémie de Covid-19 sur le continent africain reste contrasté avec de nouveaux cas qui augmentent en Afrique de l'Est, du Nord et en Afrique australe mais des cas qui ont plutôt tendance à baisser en Afrique de l'Ouest et du centre selon les experts de l'Oms.

Et ces derniers de renchérir : « le pic de la deuxième vague n'est toujours pas atteint, on vit des épisodes de frémissements ». L"Organisation mondiale de la santé parle, elle, d'une hausse « inquiétante » de 50 % des décès au cours des six dernières semaines en Afrique et appelle à redoubler de vigilance.

Selon Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'organisation, le continent africain est « à une période charnière». Une situation qui a poussé plusieurs dirigeants africains à prendre des mesures drastiques pour contraindre la seconde vague qui commence à être très meurtrière avec son lot de décès.

Si l'Afrique du Sud, pays le plus touché par le Covid-19 sur le continent noir, a instauré le couvre-feu, la limitation des rassemblements et la fermeture de nombreuses plages, la Mali a lui déjà fermé des universités et des tribunaux au moment où le Sénégal cogite encore sur la remise des restrictions. Au pays de la Téranga, les autorités se sont contentées de fermer les restaurants et les bars de la région de Dakar au plus tard à 23 h et d'interdire les rassemblements.

Toutefois le port de masque reste obligatoire.