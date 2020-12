Congo-Brazzaville: Présidentielle 2021 - Le PDC invite ses militants à participer à la révision des listes électorales

Le président du Parti pour le développement communautaire (PDC), Donatien Itoua, a, dans une déclaration rendue publique le 22 décembre à Brazzaville, invité ses militantes et sympathisants à prendre massivement part aux opérations de révisio n extraordinaire des listes électorales qui débuteront sous peu.

Parti de la majorité présidentielle, le PDC a participé récemment à la concertation politique de Madingou qui a, entre autres, recommandé la révision extraordinaire des listes électorales. « Dans ce même élan et afin d'éviter un taux d'abstention élevé à cette élection à cause du manque des pièces d'identité, la direction du parti et des associations affiliées facilitera l'établissement des cartes nationales d'identité sur toute l'étendue du territoire national », a annoncé Donatien Itoua, réitérant leur soutien au candidat de la majorité présidentielle, Denis Sassou N'Guesso, à l'élection présidentiel de 2021.

Une main noire derrière la crise qui sévit à Congo Telecom ?

Rappelant les valeurs de paix qui doivent caractériser tout Homme, le PDC a dénoncé le climat malsain qui règne actuellement, selon ce parti, au sein de la société Congo Telecom. Des agissements qu'il juge contraires à l'esprit de la concertation de Madingou qui a priorisé l'unité et la sérénité pendant cette période préélectorale. C'est ainsi que Donatien Itoua a exhorté les syndicalistes et travailleurs de Congo Telecom à adopter un esprit responsable dans la gestion de cette situation qui défraie la chronique dans les réseaux sociaux.

« Le PDC attire donc l'attention des politiciens véreux malintentionnés qui veulent instrumentaliser les travailleurs et les syndicalistes de Congo Telecom pour remettre en cause la paix et la sérénité. Ce genre d'agissements n'honore pas notre République, en particulier le chef de l'Etat qui a fait du dialogue et de la paix ses crédos. Nous vous exhortons donc à créer un climat de sérénité et non de divisions qui ne résolvent rien », a invité le président du PDC.

Faisant partie des quarante-cinq formations politiques reconnues par l'Etat, le PDC qui se prépare pour l'élection présidentielle de 2021, a lancé en août dernier, une campagne d'adhésion sur le thème : « Jeunes engageons-nous pour un futur meilleur », et la redynamisation sur toute l'étendue du territoire national. Ce qui lui a valu un récépissé actualisé de la part du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation. Un document présenté aux membres présents à la cérémonie du 22 décembre.