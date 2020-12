Congo-Brazzaville: La présidentielle le 21 mars 2021

C'est l'une des principales annonces du message sur l'état de la nation du président de la République, devant le Parlement réuni en congrès, mercredi 23 décembre en fin de matinée.

" Nos difficultés de l'heure ne doivent pas nous amener à emprunter le chemin hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnalité" a-t-il notamment souligné avant d'ajouter après avoir rappelé les termes de la loi fondamentale que " la prochaine élection présidentielle devra avoir lieu au plus tard le 21 mars 2021". Denis Sassou N'Guesso a martelé que les prochaines élections doivent se dérouler dans la transparence et la paix sans faire allusion à sa propre candidature que la majorité appelle de ses vœux depuis quelque temps.

En une heure et une minute, le chef de l'État a passé en revue son action à la tête du Congo au cours des douze derniers mois marqués entre autres par la crise sanitaire de Covid-19 et ses lourds effets sur d'autres secteurs de la vie nationale. Malgré la dureté des temps presents et les prévisions de reprise moins flatteuses, le président de la République garde le cap des engagements pris par le gouvernement sur le plan socio-économique. Ceux-ci vont des recrutements dans la fonction publique à la réalisation des infrastructures sanitaires, routières et universitaires, à la mise en œuvre effective de la décentralisation et de l'assurance maladie universelle.

L'espoir suscité dans le monde par la validation de vaccins contre le covid-19 doit s'exprimer par plus de solidarité entre les nations, a indiqué le président de la République qui a annoncé la création d'un comité ad hoc destiné à étudier les modalités d'utilisation du vaccin qui convient à la situation du Congo. Un autre axe du message présidentiel a porté sur les efforts de la diplomatie congolaise en matière de règlement de la crise libyenne et de l'intégration en région d'Afrique centrale.