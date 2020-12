Congo-Brazzaville: Café littéraire - « A l'orée de ma quête », une évocation du souvenir douloureux et de l'avenir incertain

Publié l'an dernier aux éditions +, le recueil de poèmes « A l'orée de ma quête » a été récemment présenté au public sur la toile, par son auteur Renaud Kouoma Kobi.

Depuis sa parution en 2019, l'ouvrage en est à sa première présentation au grand grand public, dont la modération a été faite par Maha Lee Cassy, fondateur des Editions+. Au cours des échanges avec le public, qui ont duré près de quarante minutes, l'auteur s'est exprimé sur plusieurs points, à savoir les raisons de l'écriture de ce livre, sa passion pour la plume, le retour des lecteurs, ses sources d'imagination ainsi que les auteurs congolais qui l'inspirent.

On retrouve dans l'ouvrage des titres comme « La quête », « J'aurais aimé », « Entre ma plume et mon sabre ». Pour son deuxième livre et son tout premier recueil de poèmes, Renaud Kouoma Kobi aborde les questions d'amour, d'absence et de vanité avec beaucoup de mélancolie. « La littérature est pour moi une activité ludique afin de m'évader et me déstresser du poids du quotidien et de mon vécu. En publiant ce recueil, je savais que d'autres personnes s'y identifieraient et je remercie tous ceux qui m'ont souvent contacté pour me partager leur retour », explique l'auteur.

Trois raisons ont nourri la naissance de ce livre. A l'orée de ma quête est avant tout un hommage rendu aux grands-parents qu'il n'a jamais connus. « Pour moi la famille c'est le père, la mère et les grands-parents. Et quand je suis né, mes grands-parents maternels et paternels étaient déjà tous décédés, laissant derrière presqu'aucune preuve de leur existence telle une photo. Ce sentiment d'absence m'a poussé à coucher mon ressenti sur la feuille blanche afin de me libérer de ce que j'avais jusque-là gardé au fond de moi », a confié Renaud Kouoma Kobi.

Il justifie également l'écriture de ce livre par le fait que la fin de sa formation d'officier en 2016 le prédisposait à entamer une carrière professionnelle. « A l'orée de ma quête » est donc son désir de vouloir exceller professionnellement à travers des avancements et des étoiles. Ce n'est que le début d'une recherche pour connaître le comment ? le pourquoi ? le quand ? des objectifs qu'il se fixe. Aussi, le livre rend un hommage solennel à l'Ecole militaire préparatoire général Leclerc pour l'avoir hébergé et formé durant 7 ans.

Au terme de la rencontre, l'auteur a appelé tout le monde à acheter et lire son livre afin d'en juger de sa qualité ou pas. « Même dans le livre le plus minable peut se cacher un trésor ou une découverte à faire. Alors difficile de dire que mon livre est bon mais j'invite tout le monde à se le procurer et à l'explorer », souhaite-t-il.

« La quête », extrait du recueil de poème « A l'orée de ma quête »

« Son absence me cause du tort/ gerbes de fleur à la main, je visite son lit de mort/ je ne suis qu'un bambin, perdu dans la forêt équatoriale pour un voyage sans escale/ où tout est vain, tout est vide/ j'étale ta lumière dans un monde aride/ je me perds et je me noie/ dans la case sans toi, je mange une portion de terre qui refuse de me révéler ses odeurs/ soumis à un exercice sans formule/ j'avale des montagnes de poésie / sur mes joues ruissèlent une pluie devant les professeurs crocodiles ».