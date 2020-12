Sénégal: Controverse autour du bilan du dialogue national - Djibril Gningue du pacte tranche le débat

Djibril Gningue de la Plateforme des acteurs de la Société civile pour la transparence des élections (Pacte) défend le bilan du travail réalisé par la Commission cellulaire du dialogue politique. Interpellé sur la controverse autour du bilan du dialogue national, Djibril Gningue a indiqué que les deux dialogues relèvent de la même dynamique issue de l'appel lancé par le président de la République au lendemain de sa réélection, mais sont autonomes.

Alors que les commentaires vont bon train depuis quelques jours concernant le bilan du dialogue politique qui serait, selon certains acteurs, juste un prétexte pour couvrir le dialogue souterrain engagé par l'actuel chef de l'Etat avec certains leaders de l'opposition au lendemain de sa réélection, Djibril Gningue, le Secrétaire exécutif de la Plateforme des acteurs de la Société civile pour la transparence des élections (Pacte) monte au créneau pour défendre le bilan de la commission cellulaire. Ce membre de la société civile n'est pas allé par quatre chemins pour préciser qu'il ne pense pas « qu'on puisse affirmer dans l'absolu, un seul instant, que le dialogue politique a débouché sur un canular » et ce, précise-t-il, « même si nous sommes conscients que les résultats forts appréciables auxquels il a provisoirement abouti (25 points d'accord sur 27 points discutés) après plus de dix mois de longs et difficiles travaux peuvent toujours faire l'objet d'instrumentalisation par certains acteurs politiques pour justifier telle ou telle position ou situation ».

Poursuivant son propos, le responsable de Pacte de préciser qu'en tant qu'organisation de la société civile ayant participé aux deux dialogues, le dialogue politique dirigé par le général à la retraite, Mamadou Niang, au sein de la commission cellulaire est autonome du dialogue national piloté par le président Famara Ibrahima Sagna dont l'expiration du mandat est à l'origine de cette controverse. « Il est bon de comprendre que, même si le dialogue politique et le dialogue national relèvent de la même dynamique issue de l'appel lancé par le président de la République au lendemain de la présidentielle du 19 février 2020, le dialogue politique a précédé le dialogue national et comme tel bien que rattaché formellement au comité de pilotage du dialogue national par le décret n° 2019- 1106 du 03 juillet 2019, il a toujours revendiqué et assumé jusqu'au bout son indépendance et sa souveraineté ».