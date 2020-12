Sénégal: Emigration clandestine et capture du dividende démographique - Innocence Ntap Ndiaye alerte sur les risques de compromission

En prélude au forum sur l'émigration clandestine devant se tenir, ce mardi matin, à Saly-Portudal dans le cadre de la 21ième Assemblée plénière du Haut Conseil Du Dialogue Social, la Présidente Innocence Ntap Ndiaye a demandé une prise en charge adéquate du phénomène en question pour ne pas assister à une compromission de la capture du dividende démographique et de ses effets probables, dans les décennies à venir.

Promouvoir l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes du Sénégal de manière durable constitue l'un des axes principaux de la 21ième Assemblée plénière du Haut conseil du dialogue social. L'invitation à cette réflexion demeure du reste un leitmotiv pour Innocence Ntap Ndiaye, la Présidente du Hcds qui a invité à Saly-Portudal une quarantaine de jeunes des centrales syndicales de travailleurs, à côté des représentants des ministères et structures impliqués dans la recherche de solutions sur les questions soulevées.

Selon elle, la démarche retenue consiste à permettre à ces jeunes de se familiariser avec les opportunités, d'éprouver les approches adoptées et d'apprécier les résultats obtenus par ces différentes structures ainsi que les dispositions régissant le stage et la convention Etat-Employeur. A l'en croire, l'initiative intervient dans un contexte marqué par l'actualité de la question de l'émigration irrégulière. En effet, pour elle, cette manifestation reste liée au Plan d'Activités 2020 réactualisée avec la survenue de la Covid-19, source d'un réajustement et d'une accélération du Plan d'Actions prioritaires 2019-2023 qui s'inscrit dans la mise en œuvre du Plan d'Actions du Pacte National de Stabilité Sociale et d'Emergence Economique. Un plan qui entrevoit le renforcement de capacités de trois cents partenaires sociaux.

Selon la Présidente du Hcds par ailleurs, les attentes et les préoccupations des jeunes portant sur les voies et moyens de s'insérer dans le monde du travail et de l'entrepreneuriat seront recueillies. Par conséquent, elle a dit s'attendre à une réflexion pertinente et soutenue sur l'émigration clandestine au Sénégal. « Un phénomène qui, si nous n'y nous prenons garde, risque, au-delà des pertes déjà enregistrées, de compromettre la capture du dividende démographique dont les effets devraient se poursuivre durant au moins les trente prochaines années ».

La Présidente Innocence Ntap Ndiaye a conclu en faisant savoir que « ... l'espoir des jeunes sur les possibilités de se réaliser au niveau national ou par le biais de l'émigration régulière devrait être consolidé afin que le potentiel atout de disposer d'un capital humain se traduise à la fois par une croissance économique et un développement humain plus rapide pour notre pays », en somme une possibilité de création des conditions de la pérennité du Sénégal émergent pour les Sénégalais au-delà de l'horizon 2035.