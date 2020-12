Sénégal: Kaolack / Sit-in des travailleurs de la poste - La gestion de la boîte au centre des revendications

L'Amicale des travailleurs de La Poste a débuté, hier mardi, ses services par un sit-in observé dans l'enceinte de la Direction régionale de Kaolack.

Ces travailleurs qui étaient visiblement pressés de cracher leurs amertumes, réclament le paiement immédiat de l'ensemble des créances endossées par l'Etat du Sénégal et une enveloppe de 6,7 milliards d'arriérés sur la rémunération du service public. Ce cahier de revendications a aussi été élargi à la réforme du système de financement du service public et du Fonds universel des Postes.

Mais également à l'attribution au Groupe La Poste de tous les marchés publics de prestation en paiement de masse, l'enrôlement de La Poste dans le Fonds «Force Covid-19» et surtout l'installation d'un Comité de direction afin de pouvoir booster un système de gouvernance inclusif.

Ainsi, dans le rapport de leur Déclaration commune, qui a fait hier mardi le tour de tous les bureaux de Poste du pays, les postiers de la région de Kaolack ne se sont pas empêchés de dénoncer les conditions de travail précaires auxquelles ils font face depuis un certain nombre d'années. Une situation qui s'est vite aggravé au sein de la plupart des bureaux de Poste du pays où la trésorerie manque considérablement. D'où une baisse lamentable du chiffre d'affaires et une clientèle de moins en moins satisfaite.

Au niveau des guichets, les agents sont de plus en plus stressés et leurs collègues des autres départements plongent dans un climat angoissant, compte tenu des retards de salaire inhabituels et l'impossibilité de conduire un travail avec succès. L'atelier de partage et validation du Document stratégique du redressement de l'entreprise, tenu les 3, 4 et 5 décembre derniers au Lac Rose (Dakar), malgré son utilité, parce ayant défini les nouveaux axes de relance de La Poste, n'a pas encore servi à la boite ni aux travailleurs qui se trouvent aujourd'hui impatients de revoir le bout du tunnel.