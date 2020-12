Cote d'Ivoire: Raymonde Goudou coffie parle de la bibliothèque nationale de la renaissance africaine d'Abidjan (Braa, Deco)

La ministre de la culture et de la francophonie, Raymonde Goudou Coffie a procédé à l'inauguration des nouveaux locaux de la Direction des examens et concours (Deco) aux côtés de sa collègue de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, le mardi 22 décembre 2020, à Abidjan-Plateau.

À cette occasion, elle a révélé que c'est sur ce site que sera installée la Bibliothèque nationale de la renaissance africaine d'Abidjan (Braa). À l'en croire, cet édifice s'inscrit dans le cadre des projets de construction d'infrastructures culturelles, initiés par son département ministériel. Et ce, en rapport avec le Plan national de développement (Pnd 2016-2020) dont le quatrième pilier est relatif au développement des infrastructures réparties sur l'ensemble du territoire national.

« C'est un projet de construction d'une bibliothèque contemporaine utilisant les technologies modernes d'accès au livre et au savoir. Elle se veut être la première grande bibliothèque contemporaine virtuelle de l'Afrique de l'ouest et l'une des plus importantes du continent africain », a-t-elle expliqué.

Selon elle, l'inauguration des nouveaux locaux de la Deco, permettra le démarrage effectif dans les jours à venir des travaux de construction de cette bibliothèque. Elle a exprimé sa reconnaissance au Président de la République, Alassane Ouattara, au Premier ministre, Hamed Bakayoko et à Kandia Camara pour leur engagement dans la réalisation du projet.