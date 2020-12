Sénégal: Dérives audiovisuelles récurrentes, obscenites, contre-valeurs - Quatre plaintes de Jamra auprès du CNRA et du procureur

L'Ong Jamra et ses alliés, regroupés dans le «Collectif des 48 organisations plaignantes contre les dérives audiovisuelles», annoncent la saisine du régulateur audiovisuel (CNRA) et le Procureur de la République de quatre (4) plaintes contre des scènes jugées «obscènes» et contraires à nos «valeurs» dont certaines chaines de télé et des séries télévisées font la promotion. «... À présent que l'indignation semble avoir atteint son paroxysme, au vu surtout des centaines de messages et d'extraits vidéos que nous ont fait parvenir des internautes, par Hashtag-Facebook, Messenger, WhatsApp et Mail, Jamra et ses 48 alliés peuvent à présent informer l'opinion du dépôt imminent de quatre (4) plaintes, adressées à ces deux instances étatiques respectives : plainte à l'attention du Conseil de régulation de l'audiovisuel (CNRA), en raison du fait que la série "Infidèles" (EvenProd) poursuit toujours son mépris royal des "mises en demeure" de l'organe de régulation... », informent ces organisations.

Dans un communiqué daté d'hier, mercredi 22 décembre 2020, et signé par les Bureaux exécutifs de Jamra et Mbañ Gacce, Jamra et ses 48 co-plaignants ont également signalé, dans leur double saisine adressée au CNRA et au Procureur de la République, «une scène érotique qui fait polémique» dans l'épisode 29 de la série "Karma" (Marodi). Et de relever que «si les cultures hindoue et japonaise sont aujourd'hui si respectées et admirées de par le monde, c'est bien parce que les producteurs audiovisuels de ces pays, imbus de «Patriotisme Culturel», prennent soin de n'exporter que leurs valeurs sociales les plus positives, par le biais de leurs savoir-faire artistiques et cinématographiques».

Selon la source, dans leur plainte à l'attention du Procureur de la République, Jamra et ses alliés sont consternés par «la scandaleuse production "Néégou Sey" (SkyTv) qui, sans doute dopée par l'impunité dont semblent se prévaloir ces deux producteurs ci-dessus nommés, vient de déclencher à son tour une avalanche d'indignations dans l'opinion, avec une séquence truffée d'obscénités, tant langagières que physiques. Et dont les extraits-vidéos, que beaucoup d'internautes nous ont fait parvenir se passent de commentaire».

Enfin, dans la double plainte adressée au CNRA et au Procureur de la République, Jamra et ses co-plaignants alertent sur «les productions Pro-LGBT, étayées de "screenshort" (captures d'écran) y occupent une place de choix. Les 48 plaignants y dénoncent la promotion des déviances sexuelles, à travers des bandes dessinées pour enfants, vulgarisées notamment par le dessin animé intitulé «Bienvenue chez les Louds», qui passe en boucle sur «Nickolédéon» (canal N°86 du bouquet Canal-Horizon)».

En attendant, Jamra et ses 48 co-plaignants, qui n'excluent pas d'organiser, dès la fin des nouvelles restrictions sanitaires, «une marche nationale de protestation contre ces dérives audiovisuelles, souhaitent vivement que ces deux autorités étatiques, dans leur mission régalienne de veiller au respect des textes de lois, censés garantir la stabilité sociale et la paix civile, s'opposent, par des mesures fortes, à ces entreprises délibérées de dégradation de nos bonnes mœurs, et de perversion du jeune public, avant que leurs impacts sur la société ne produisent des effets désastreux, regrettables. Au détriment surtout de la frange sociale la plus vulnérable, à savoir la Jeunesse», conclut la même source.