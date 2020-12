Maroc: La visite d'une délégation américano-israélienne au Royaume dessinera les contours d'une relation tripartite (M. Benhammou)

Rabat — La visite d'une délégation américano-israélienne de haut niveau au Royaume marque le passage à l'action et la concrétisation de ce que seront les contours de cette relation tripartite Maroc/USA/Israël et constitue une inscription dans un avenir qui s'intègre pleinement dans le contexte géostratégique et géopolitique international, a souligné le président du Centre marocain des études stratégiques (CMES), Mohamed Benhammou.

Cette visite marque un tournant important, en ce qu'elle vient sceller ce qui a été décidé le 10 décembre 2020 au cours de l'entretien que SM le Roi Mohammed VI a eu avec M. Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique, que ce soit en rapport avec la reconnaissance par les USA de la pleine et entière souveraineté du Maroc sur son Sahara ou avec la décision de la reprise des relations avec l'État d'Israël, a indiqué M. Benhammou dans une déclaration à la MAP.

Les deux décisions, poursuit le politologue, ont engendré des conséquences importantes sur les plans politique, juridique, diplomatique, économique et humain.

S'agissant de l'économie, M. Benhammou a souligné que les accords conclus avec les Etats-Unis d'Amérique et avec l'Etat d'Israël portent sur des domaines de pointe, ce qui annonce des relations fortes en vue de développer un partenariat stratégique.

Par ailleurs, cette visite porte une dimension humaine très forte qui préserve la mémoire juive marocaine, tant protégée par Feu SM Mohammed V et Feu SM Hassan II, a-t-il relevé, ajoutant que la même protection et le même humanisme leur sont toujours apportés par SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine.

Dans ce sillage, des millions de juifs marocains auront la possibilité de se rendre dans leur pays d'origine, avec lequel ils ont toujours gardé et maintenu des liens affectifs, identitaires et d'appartenance.

"Cela permettra aux Marocains de confession hébraïque de visiter leurs familles, de se rendre aux Lieux saints, très nombreux au Maroc, et d'effectuer leur pèlerinage", a-t-il expliqué.

M. Benhammou a ensuite indiqué que SM le Roi Mohammed VI est toujours "très clair" à l'égard de la question palestinienne, comme en témoigne l'entretien téléphonique dans lequel le Souverain a souligné que le Maroc soutient la solution à deux États et que les négociations entre les parties palestinienne et israélienne sont la seule voie pour parvenir à une solution définitive, durable et globale à ce conflit.

Une délégation américano-israélienne de haut niveau était arrivée mardi après-midi à l'aéroport de Rabat-Salé, pour une visite au Maroc.

La délégation américano-israélienne était conduite par le conseiller principal du président américain, Jared Kushner et le Conseiller à la sécurité nationale d'Israël, Meier Ben Shabbat.

Au cours de cette visite, plusieurs accords, touchant plusieurs domaines, ont été conclus par le Royaume du Maroc avec les États-Unis et l'État d'Israël.