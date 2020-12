Soudan: Le Conseil de Sécurité adopte une résolution terminant le mandat de MINUAD à la fin Décembre

Khartoum — Le Conseil de Sécurité des Nations Unies a adopté une résolution mettant fin au mandat de l'Opération hybride de l'Union africaine-Nations Unies au Darfour (MINUAD) le 31 Décembre 2020.

Un communiqué de presse publié aujourd'hui par le Ministère des Affaires Etrangères a affirmé que la résolution signale la terminaison du mandat de la MINUAD qui avait duré 13 ans au titre du chapitre 7.

Le texte a affirmé le souci du gouvernement de transition d'assurer la sécurité et la stabilité de tous les citoyens des États de Darfour, en particulier ceux des camps de personnes déplacées, de garantir le retour volontaire en toute sécurité aux réfugiés, continuer les efforts pour résoudre les causes profondes du problème, renforcer la réconciliation tribale et le renforcement les principes de justice transitionnelle et de la suprématie de l'état de droit.

Le communiqué a souligné que le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2559 (2020) mettant fin au mandat de l'Opération hybride de l'Union africaine-Nations Unies au Darfour (MINUAD) le 31 Décembre 2020, qualifiant cette décision de pas important pour la complétion du retour du Soudan à la communauté internationale et rectifier ses relations avec les systèmes de travail multilatéraux.

Il a souligné que l'accord du Conseil de sécurité pour mettre fin au travail de la MINUAD n'aurait pas été possible sans le progrès considérable accompli par le gouvernement de la révolution en termes d'instauration de la paix et de la sécurité au Darfour, dont le principal est la conclusion de l'accord de paix de Juba. et l'engagement du gouvernement de transition à assumer la responsabilité de protéger ses citoyens au Darfour, à travers la mise en œuvre du plan national de protection des civils mis en œuvre par le gouvernement depuis Mai dernier conformément aux normes internationales.

Le Ministère des Affaires Etrangères a exprimé ses remerciements à la mission de la MINUAD pour ce qu'elle a fait pour instaurer la sécurité et la stabilité au Darfour, ainsi qu'à l'Union africaine, aux Nations Unies et aux pays amis au sein du Conseil de sécurité; qui a été un soutien à chaque pas vers le retour du Soudan à la communauté internationale avec son rôle pionnier bien connu sur les niveaux régional et international.

Il a affirmé le souci des institutions compétentes de l'État à coopérer et à coordonner pleinement avec les Nations Unies, afin que le processus de retrait de la mission de la MINUAD se déroule de manière ordonnée, sûre et harmonieuse.