Cote d'Ivoire: Fêtes de fin d'année - Une brasserie de la place distribue des vivres et célèbre les enfants

Dans le cadre de la célébration des fêtes de fin d'année la Société de Limonaderie et Brasseries d'Afrique (Solibra) a entamé sa traditionnelle caravane d'arbre de Noël pour le bonheur des enfants.

Aussi, elle a apporté son appui à des associations caritatives en l'occurrence la Fondation Magic Système et « Offrir son Anniversaire » (Osa) qui organisent également des Arbres de Noël.

Depuis le 18 décembre et ce jusqu'au 24 décembre, cette entreprise et ses partenaires apporteront de la « magie de Noël aux enfants » dans les communes d'Abidjan et de Bouaflé où l'entreprise à une usine.

A la Fondation Magic system et Osa, un don de sacs de riz, de pâtes alimentaires, de l'huile, de la tomate, du sel, de l'eau minérale et de la sucrerie d'une valeur de plus de 3.000.000 de FCFA a été fait pour l'organisation des arbres de Noël. Et ce, au bénéfice des enfants des quartiers modestes de la capitale tels Marcory-Anoumabo, Yopougon et à l'intérieur du pays dans les villes de Grand-Lahou, Abengourou et Divo...etc...

A l'Epp-Solibra de Bouaflé et à Blockhaus, le père de Noël a posé ses valises pour le bonheur des tout-petits. Ce sont plus de 750 enfants qui ont reçu chacun un cadeau permettant ainsi aux enfants de Blockhaus et de la Marahoué de vivre la magie de Noël.

A travers ces dons c'est l'occasion pour la Société de Limonaderie et Brasseries d'Afrique de démontrer son attachement aux communautés et à l'épanouissement des enfants en situation difficile. Un geste fort d'amour apprécié particulièrement par les tout-petits mais aussi par les parents soulagés en ces moments difficiles.

Au total, ce sont plus de 7 000 enfants qui ont été touchés par cette caravane de bonheur-partagé.

Pour rappel, la brasserie a toujours accompagné les structures comme Magic system, OSA et bien d'autres associations qui œuvrent dans le domaine de l'enfance. C'est fort de cela qu'elle porte la signature « ambianceur citoyen depuis 1955 » ce qui traduit son engagement à participer à l'épanouissement des communautés vivant en Côte d'Ivoire.