Algérie: AADL - Les maîtres d'œuvre retardataires mis en demeure

Alger — L'Agence nationale d'amélioration et de développement du logement (AADL) continue d'adresser des mises en demeure aux maitres d'oeuvre accusant un retard dans la réalisation des projets dans différentes wilayas.

Dans ce cadre, l'AADL a adressé une première mise en demeure à "SPA Construb Est" chargée de la réalisation du projet de 200 logements à Ain Kercha (Oum El Bouaghi), a indiqué mercredi l'Agence sur sa page Facebook, récisant dans un avis rendu public ce mercredi dans la presse nationale après différents PV de constatation du chantier, confirmant "le retard accusé et la négligence enregistrée, outre le manque de moyens matériels et humains, et de matériaux de construction".

Face à cette situation, l'agence a appelé la société réalisatrice à la mise en oeuvre de nombre d'instructions dans un délais de 8 jours.

Il s'agira de reprendre les travaux restants et d'accélérer la cadence de réalisation, pour rattraper le retard enregistré au niveau du chantier et réceptionner le projet dans les plus brefs délais.

L'AADL a également exigé de l'entreprise de renforcer le chantier avec des moyens humains et matériels ainsi qu'avec les matériaux de construction nécessaires et lever les réserves enregistrées au niveau du chantier.

Par ailleurs, l'AADL indique, dans ce sens, que si le maitre d'oeuvre, objet de la mise en demeure, ne répond pas aux instructions précitées, elle prendra toutes les mesures coercitives prévues dans la législation en vigueur, dont notamment la résiliation du marché.

A rappeler que depuis début décembre courant, l'AADL a adressé plusieurs mises en demeure à plusieurs maitres d'oeuvre, à travers nombre de wilayas du pays, à savoir Tizi Ouzou, El Tarf, Sétif et Constantine, pour notamment, des retards dans les délais et la qualité des travaux.

Outre les mises en demeure, le Directeur général de l'AADL, Tarek Laribi avait organisé des rencontres avec des entreprises de réalisation, dans l'objectif d'accélérer la cadence des travaux et de contrôles leur qualité.