Algérie: 30 laboratoires de recherche promus en laboratoires d'excellence

Alger — Le Directeur général de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Abdelhafidh Aourag, a annoncé mercredi à Alger la promotion de 30 laboratoires de recherche en laboratoires d'excellence "Tamayouz" et l'approbation de la création de nombre d'incubateurs et de plates-formes technologiques de recherche.

En marge de la première session ordinaire du Comité sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique (CSP) de l'année 2020, M. Aourag a précisé que cette session sélectionnera 30 laboratoires de recherche d'excellence "Tamayouz" parmi 1.564 laboratoires de recherche à l'échelle nationale, souhaitant parvenir en Algérie à une centaine de laboratoires de recherche d'excellence.

La sélection s'opère après l'examen par le Comité sectoriel permanent qui comprend des chercheurs, toutes spécialités confondues, des résultats des travaux des centres en charge de la réalisation de recherches aux standards internationaux, a-t-il expliqué.

La session approuvera en outre "la création d'une vingtaine d'incubateurs au niveau des établissements universitaires et de 15 plates-formes technologiques", a ajouté le responsable, soulignant que ces entités de recherche contribueront à la promotion de la recherche scientifique.

Les travaux de cette session ordinaire, qui se déroulent au Centre de recherche sur l'information scientifique et technique (CERIST), sont consacrés, deux jours durant, à l'examen de questions liées aux publications scientifiques, aux brevets, aux programmes nationaux de recherche pluriannuels et aux programmes internationaux de recherche, et à la présentation du bilan général et des perspectives d'avenir en matière de recherche scientifique et de développement technologique.

Coordonnées des laboratoires membres Biopartner

contact

Laboratoire

localisation

adresse

mail

tel

1

AIT BACHIR

Bejaia

Boulevard Aissat Idir, Akbou

laboaitbachir@gmail.com

05 42 81 83 61

2

BAHOURA

Zeralda

64 lotissement Azouz Abdellah

labo.zeralda@yahoo.fr

07 72 31 31 60

3

IBN ROCHD

Ghardaia

3 rue Khemisti

laboibnrochd47@hotmail.fr

06 68 25 27 28 / 05 41 39 22 61

4

KALACHE

Draria

cité des 142 logements, Bt N16 route de la wilaya

nasskalache@hotmail.com

06 57 18 13 39

5

KHOURI

Tipaza

137 rue cimetière , route de Meurad ,Hadjout

khourilaboratoire@gmail.com

06 97 71 63 05

6

LAZLI

Rouiba

Les Orangers, cité des 7 logements, villa N°4

ilzaladiraf@gmail.com

05 51 01 61 22

7

RAMDANI

Val hydra

Résidence Chabani, Bt F2

nramdanidz@yahoo.fr

05 60 10 93 35

8

SIFER

Tizi ouzou

Coopérative Azrou Laghriv,locaux 1 et 2, lot Thala

laboratoiresifer@gmail.com

05 40 66 88 66

9

BENDALI

Miliana

11 rue Emir Abdelkader

labomiliania@gmail.com

05 55 05 99 31

10

HAMMADI

Bab El Oued

4 Avenue colonel Lotfi,

khadidjaboulkheloua@yahoo.fr

05 40 97 32 88

11

OUKRIF

Tessala El Merdja

Coopérative N°29, villa N°49,

lam-oukrif@outlook.fr

06 65 58 53 01

12

BIOTOP

Kouba

Cité les vergers ilot 36 coop Ennadjah, Kouba

biotop.lesvergers@gmail.com

06 73 74 06 98

13

BELARBI

Oran

248 bis rue Carrula Hai Khemisti Bir El Djir

laboratoirebelarbi@gmail.com

06 66 53 38 76

14

EPSILON

Alger centre

37 rue Larbi Ben Mhidi (ex rue d'Isly)

laboratoire.epsilon@gmail.com

06 98 85 30 15

15

SERAPI

Birkhadem

1 rue Mohammed Kious, Birkhadem

laboratoire.serapi@gmail.com

06 69 08 36 38

16

SIFI

Meftah

rue des frères Ayadi

17

ADNANE

Mostaganem

2 rue Bouhella Habib

045 21 25 19

18

MELAINE

Khraicia

136 route de Birtouta

souhilamelaine@gmail.com

05 50 40 81 77 19

Clinique des bougainvilliers

Azazga

En face du lycée Jeunes Filles, Azazga

contact@cliniquelesbougainvilliers.com

05 50 02 63 41