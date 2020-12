Algérie: Normalisation avec l'entité sioniste - Une grande déception pour le peuple palestinien et sa cause

Ghaza — Le mouvement palestinien Hamas a condamné mercredi la normalisation des relations entre le régime marocain et l'entité sioniste la qualifiant de grande déception pour le peuple palestinien et sa cause.

"Nous condamnons la signature de l'accord de normalisation entre le Maroc et l'occupation israélienne, et nous la considérons comme une grande déception pour le peuple palestinien et sa cause", a déclaré le porte-parole du Hamas Sami Abu Zuhri sur Twitter.

Le mouvement a également exprimé son mécontentement face à la signature par le Premier ministre marocain, Saad-Eddine el Othmani, de l'accord et "nous le considérons comme un échec majeur pour le Parti de la justice et du développement (PJD)".

La normalisation des relations entre le régime marocain et l'entité sioniste a été officialisée après l'atterrissage, mardi à Rabat, du premier vol commercial en provenance d'Israël aux termes d'un accord violant le droit international et les décisions de l'ONU concernant les causes palestinienne et sahraouie.

Le roi du Maroc Mohamed VI a reçu mardi une délégation conjointe américano-israélienne arrivée dans le pays pour finaliser l'accord de normalisation.

Les accords de normalisation ont suscité une condamnation générale de la part des Palestiniens, qui disent que les accords ignorent leurs droits et ne servent pas la cause palestinienne.