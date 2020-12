Ile Maurice: Un premier décaissement attendu ce jeudi pour les licenciés de Tara et Rossanna Textiles

Ils ont attendu plus de deux heures devant les locaux du ministère du Travail à la Victoria House à Port-Louis ce mercredi matin. Et certains ont enfin pu esquisser un faible sourire après cette longue attente.

En effet, les anciens employés des usines Tara et de Rossana Textiles pourront percevoir un premier versement aujourd'hui. Toutefois, leur négociateur syndical Fayzal Ally Beegun leur a demandé de ne pas baisser les bras et d'attendre jusqu'au 11 janvier pour être fixés quant au paiement de leurs indemnités pour leur temps de service.

Comme certains de ces employés l'ont annoncé, ils ont travaillé pour ces usines pendant plus de 30, voire 40 ans. «Je compte 33 ans de service», raconte Twantee Nunkoo. Cette dernière, âgée de 57 ans, ajoute qu'elle continue de prendre patience. «Ce n'est pas facile. Tous les travailleurs souffrent. Nous n'avons pas de salaire et c'est extrêmement difficile pour nous de joindre les deux bouts.»

Et elle n'est pas la seule à le dire. Pour Basantee Chowtee, le plus pénible reste le fait que les autres entreprises ne veulent pas les embaucher. «Nous savons qu'avec le temps, nous commençons à prendre de l'âge. Et les usines ne veulent pas nous employer. Donc, vous imaginez bien que les finances ne sont pas au beau fixe.»

De son côté, Philip Rousset, ancien employé, avance que c'est surtout le manque de communication, qui est le plus dur. «L'ancienne direction et BDO ne communiquent pas avec nous. Depuis un an, nous sommes sans nouvelles. Je pense que le gouvernement aurait pu nous donner des formations durant cette période, surtout qu'il sait que nous sommes presque tous âgés de plus de 50 ans. Quel sera notre avenir ?» se demande-t-il.

Toutefois, le syndicaliste Fayzal Ally Beegun leur a annoncé une bonne nouvelle. «A l'issue de la réunion que j'ai eu avec les responsables de BDO et du ministère du Travail, je peux annoncer qu'un versement de Rs1.4 million sera effectué à l'intention de plus de 450 travailleurs. Cette somme regroupera leur boni de 2019, les indemnités pour un mois de préavis et aussi ceux pour les congés (local leaves) non pris.»

Par contre, la firme de BDO devra encore trouver Rs 4 millions pour compenser ces employés. «Le ministère du Travail a fait comprendre qu'il nous faut patienter jusqu'au 11 janvier 2021. Et si tout se passe comme prévu, vous devriez obtenir l'argent qui vous est dû d'ici le début de février.»

Le syndicaliste avance qu'une tierce personne est intéressée par le terrain mis en vente à Plaine Lauzun. «Mais la paperasse prendra un peu de temps.» Fayzal Ally Beegun a toutefois précisé avoir prévenu que si la situation ne se décante pas après le 11 janvier, la manifestation pacifique prévue sera de nouveau à l'ordre du jour.