Ile Maurice: La veuve de Caël Permès réclame Rs 75 m à l'Etat

Jean Caël Permes , a été torturé, agressé sauvagement par quatre gardiens de prison causant sa mort, le 5 mai 2020.

Elle poursuit l'État, le commissaire des prisons, le Deputy Commissioner of Prisons (DCP), Vishnu Hanumunthadu, les surveillants Gowtam Ramtohul, Roopendra Ramkissoon, Beeerajsingh Jankee et Yuvnesh Sacanah en Cour suprême. Elle leur réclame conjointement et solidairement des dommages de l'ordre de Rs 75 millions.

Dans un affidavit déposé hier au greffe de la Cour suprême, Chianah Ouvicha Permes raconte le calvaire enduré par son mari à la prison de haute sécurité de La Bastille. Jean Caël Permes a été arrêté par la police le 16 mars 2020 sous une accusation provisoire de rogue and vagabond et damaging property by band. Il était détenu à la prison de Beau-Bassin. Au début de mai 2020, il a été accusé d'avoir, en 2019, insulté le DCP Hanumunthadu au quartier général de la prison de Beau-Bassin.

Vers 14 h 30, le 5 mai 2020, et sur ordre du DCP Hanumunthadu, Jean Caël Permes a été transféré à la prison de La Bastille, à Phoenix. Les quatre officiers de la Conventional Emergency Response Team ont été désignés pour escorter le suspect.

Dans son affidavit, rédigé par Me Pazhany Rangasamy, avoué, Chianah Ouvicha Permes a soutenu avoir été informée qu'en cours de route, à La Bastille, son époux a été victime de brutalité de la part des quatre gardiens de prison qui l'accompagnaient. D'ailleurs, des traces de sang ont été découvertes dans le véhicule. Les quatre officiers ont été arrêtés et une accusation provisoire de tentative d'assassinat a été retenue contre eux. Ils ont ensuite été libérés sous caution.

Pour obtenir justice, la veuve se tourne vers la Cour suprême, en réclamant des dommages de Rs 75 millions. Elle a retenu les services de Me Rama Valayden, avocat.