Maroc/Israël - Le renforcement des relations aidera à trouver une solution au conflit du Moyen-Orient (Expert)

Rabat — Le renforcement des relations entre le Maroc et Israël sur les plans économique et politique aidera à trouver une solution au conflit du Moyen-Orient, a affirmé le Senior Fellow au Policy Center for the New South (PCNS), Khalid Chegraoui.

Dans une déclaration à la MAP, M. Chegraoui a indiqué que le renforcement des relations maroco-israéliennes sur les plans économique et politique pourrait développer un nouveau processus relationnel, qu'il soit bilatéral ou multilatéral, ce qui aidera à trouver une solution au conflit du Moyen-Orient.

Les intérêts économiques, politiques, géopolitiques et géostratégiques peuvent être un atout extrêmement important permettant de réfléchir à un certain nombre de positions et de trouver des terrains d'entente, a-t-il relevé, ajoutant que le Maroc peut offrir un certain nombre d'atouts à Israël, que ce soit au niveau du pourtour méditerranéen ou au niveau de l'espace africain.

Par ailleurs, M. Chegraoui a fait observer que la relation avec Israël aujourd'hui tient du fait que le Maroc a des intérêts à défendre que ce soit dans la région arabe ou africaine, notant que le traitement de la question nationale est du même niveau que celle palestinienne pour SM le Roi Mohammed VI. "Le Maroc n'a jamais dérogé sur sa position, quasiment inébranlable, concernant les intérêts du peuple palestinien", a-t-il dit.

Rappelant qu'il y a à peu près de 900.000 juifs maroco-sépharades d'Israël, l'expert met l'accent sur l'importance de mettre en place un espace juridique officiel de traitement des intérêts de cette population.

Le Royaume du Maroc et l'Etat d'Israël ont signé mardi à Rabat quatre accords dans plusieurs domaines lors de la visite de la délégation américano-israélienne de haut niveau.

Il s'agit d'un accord sur l'exemption de formalités de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service et d'un mémorandum d'entente dans le domaine de l'Aviation civile ainsi qu'un mémorandum d'entente de coopération dans le domaine des Finances et d'Investissement. Il s'agit aussi d'un mémorandum d'entente sur l'Innovation et le développement des ressources en Eau qui prévoit la coopération technique en matière de gestion et d'aménagement de l'Eau.