Algérie: Gouvernement - Examen d'un nouveau plan d'action pour développer la construction et la réparation navales

Alger — Le Plan d'action relatif au développement de l'industrie nationale de la construction et de la réparation navales et des services de maintenance dans les ports de pêche a été présenté mercredi par le ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques, Sid Ahmed Ferroukhi, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre.

"Le Gouvernement a entendu une communication présentée par le ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques sur le Plan relatif au développement de l'industrie nationale de la construction et de la réparation navales et des services de maintenance dans les ports de pêche", lit-on dans le communiqué ayant sanctionné la réunion du gouvernement tenue en visioconférence et présidée par le Premier ministre Abdelaziz Djerad.

Ainsi, le ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques a présenté lors de cette réunion les axes principaux de ce plan.

Il est également question de l'amélioration de la disponibilité des pièces de rechange, de la régulation et le développement d'une capacité nationale de fabrication locale de ces pièces, ainsi que de l'intégration dans le futur projet du port centre Hamdania, des activités de construction et de réparation navales pour les grands navires de la flotte nationale et des navires en transit.

A l'issue du débat, le Premier Ministre a mis l'accent sur le volet de la formation dans le domaine de l'industrie navale, à travers notamment, l'élargissement des spécialités dispensées au niveau des universités et centres de formation et la création, en cas de besoin, de nouveaux instituts de formation dans ce domaine, a conclu le communiqué.