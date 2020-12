Algérie: Ligue 1 (5e j) - La JSS vire en tête, une première pour le CSC et le PAC

Alger — La JS Saoura, victorieuse à l'extérieur devant le NC Magra (2-0), n'a pas raté l'occasion de s'installer seule en tête du classement, tandis que le CS Constantine et le Paradou AC, vainqueurs de l'USM Alger (2-1) et du CABB Arréridj (3-2), enregistrent leur premier succès de la saison, mercredi lors de la 5e journée de Ligue 1 de football.

Cette journée, caractérisée par trois victoires en déplacement et 18 buts inscrits dont cinq penalties en sept matches, a accouché d'un leader provisoire, en l'occurrence la JSS qui confirme son excellent début de saison. Deux buts de Belaïd Hamidi (16e sur pen.) et Messaoudi (63e) ont permis aux gars du sud-ouest algérien de continuer sur leur lancée.

Le NC Magra (13e - 4 pts) paie pour sa part lourdement l'expulsion de ses deux gardiens de but au cours de ce match (Bouhalfaya puis Nacir).

Le PAC et le CSC ont connu enfin le goût de leur premier succès de la saison 2020-2021 après avoir enregistré tous les deux respectivement quatre et trois matches nuls de rang. Les "Pacistes" sont revenus de très loin devant le CABBA en remontant un retard de deux buts à la mi-temps, pour renverser une situation fort compromise et signer la victoire dans le temps additionnel (90e+3) grâce à Guennaoui, auteur d'un doublé.

La victoire des Constantinois est venue également en fin de match (90e) sur un penalty très contesté par les Usmistes et transformé par le Soudanais Shiboub. Son camarade Yettou a ouvert le score (16e), un but effacé par Bouchina (56e) pour les "Rouge et Noir" (18es - 2 pts) qui enregistrent leur plus mauvais début de saison depuis plusieurs exercices.

La surprise de cette journée est venue de Skikda, où les locaux de la JSMS sont tombés lourdement devant les visiteurs de l'ASO Chlef sur le score sans appel de 4-1. Les Chélifiens (5es - 7 pts) ont été bien menés par leur goleador Beldjillali, double buteur et qui s'installe en tête du classement des meilleurs artificiers avec un total de 5 réalisations.

Le MC Alger est le troisième club victorieux loin de ses bases, cette fois-ci aux dépens du RC Relizane sur une réalisation de Bourdim (52e). Ce succès permet aux hommes de Neghiz de talonner à un point l'actuel leader

JSS, en attendant de jouer leur match en retard face au CS Constantine et surtout de bien préparer la réception des Tunisiens du CS Sfax, lundi prochain en Ligue des champions d'Afrique.

Le derby de l'Ouest entre l'USM Bel-Abbès et le MC Oran n'a pas connu de vainqueur (1-1). Ce résultat ne satisfait nullement les deux formations. Les Oranais visaient les 3 points pour se rapprocher du podium, alors que les Belabbésiens cherchaient à s'éloigner de la zone de turbulences.

L'USMBA occupe toujours la peu reluisante dernière place en compagnie de l'USMA et du CABBA avec seulement deux unités.

Enfin, le WA Tlemcen (15e, 3 pts) a échoué à décrocher son premier succès depuis son retour parmi l'élite, en se contentant d'un nul sans buts face à l'US Biskra, toujours invaincue et qui revient de son lointain déplacement avec un précieux point.

A noter que cette 5e journée a été amputée de trois rencontres en raison de l'engagement du CR Belouizdad, de la JS Kabylie et de l'ES Sétif dans les deux compétitions africaines interclubs.