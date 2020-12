Algérie: Installation de la Commission nationale pour la prise en charge des cancéreux

Alger — Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a procédé, mercredi à Alger, à l'installation de la Commission nationale pour la prise en charge des cancéreux, composée de 10 membres.

Lors de la cérémonie d'installation qui s'est déroulée en présence du ministre délégué chargé de la réforme hospitalière, Smail Mesbah, M. Benbouzid a précisé que ladite commission était composée de professeurs spécialistes des différents services hospitaliers au niveau national et présidée par le Pr. Lyes Rahal, Directeur des services de santé et des structures au ministère de la Santé.

Cette installation intervient «conformément aux instructions du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune qui a classé parmi ses priorités la prise en charge des cancéreux», a assuré le ministre.

Cette commission «sera chargée également de la mise en place et de la numérisation d'un réseau national pour la prise en charge de ces malades, la numérisation étant un outil important permettant d'obtenir des informations précises, d'activer et d'améliorer le processus idoine pour une meilleure prise en charge des cancéreux, outre une stratégie efficace pour assurer les nouveaux médicaments et traitements innovants approuvés par les spécialistes», a-t-il soutenu.

Il a réaffirmé l'engagement de la tutelle à accompagner la Commission nationale pour la prise en charge des cancéreux «dans ses missions et à la doter des moyens nécessaires pour aboutir aux résultats escomptés».

«Un immense travail est confié à cette commission, en tête duquel l'action préventive pour la lutte contre le cancer et les méthodes de traitement à adopter en adéquation avec l'évolution accélérée du diagnostic et des médicaments, dans le contexte d'adhésion à la dynamique mondiale pour la prise en charge du cancer et l'endiguement de sa propagation».