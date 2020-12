Congo-Kinshasa: Table-ronde sur le développement du Kwilu - Me Patrick Pindu mobilise les leaders politiques et socio-économiques

Le développement durable de la province du Kwilu préoccupe Me Pindu-di-Lusanga Partick, coordonnateur national du forum pour le développement socio-économique du Kwilu (FODEK).

Pour ce faire, une délégation du FODEK composée de M. Bernard Kudiabuna et Mme Lucie Atueka respectivement, Secrétaire général en charge de partenariat et relation avec les institutions provinciales et chargée des finances et droits des femmes, a été envoyée au Kwilu afin de rencontrer les responsables des institutions publiques et de la société civile pour les sensibiliser sur l'organisation de la tenue de la table-ronde pour jeter les jalons du développement durable de cette province. Ce forum sera organisé du 26 au 29 janvier 2021, dans la salle des conférences de l'hôtel Muzito à Kikwit sur le thème : "Comment jeter les bases d'un développement durable et plus humain dans la nouvelle province du Kwilu au lendemain du découpage territorial ?".

Une occasion pour cette ONGD de mobiliser les leaders politiques et socio-économiques de cette contrée de la République démocratique du Congo afin de peaufiner des stratégies plausibles pour le développement de leur province.

"Le FODEK appelle tous les hommes d'affaires, les leaders politiques et économiques, les hommes de bonne volonté pour pouvoir financer l'organisation de cette table-ronde. Car, pour l'instant, le FODEK a pu mobiliser 22% du budget", a souligné Me Pindu Patrick.

L'objectif poursuivi par ce forum est d'élaborer un Plan de développement socio-économique de la province à présenter aux Gouvernements national et provincial, aux organisations de la société civile, aux partenaires au développement, aux agences du système des Nations Unies et aux partenaires techniques et financiers pour le financement des projets de développement de Kwilu. Ainsi, il sera question, au cours de ces assises, d'analyser tous les problèmes socio-économiques ; d'élaborer un plan de mobilisation des fonds pour la relance des activités agricoles et les petites et moyennes entreprises ; élaborer un plan d'électrification et la relance des huileries dans le Kwilu. Aussi, les participants devraient identifier tous les problèmes qui freinent le développement et le non-avancement de la province du Kwilu afin de donner des pistes des solutions à ces problèmes.

"Pour l'intérêt de la province, nous appelons tous les fils et filles du Kwilu (intellectuels, diaspora, politiciens, commerçants, artistes, étudiants, paysans, hommes et femmes d'affaires etc.), tous ceux qui ont choisi le Kwilu comme leur province de résidence, tous ceux qui ont étudié ou travaillé dans le Kwilu à nous mobiliser pour la réussite de cette table ronde qui sera organisé à Kikwit", a souligné Me Pindu Patrick dans son message à tous les ressortissants du Kwilu.

Humanisme

Outre l'organisation de la table ronde, la délégation du FODEK a ciblé trois territoires de la province du Kwilu, pour offrir aux élèves orphelins, handicapés et démunis des fournitures scolaires. Il s'agit de territoires de Masimanimba, Bulungu et Idjofa. Cette délégation va devoir offrir également les fournitures pour enseignants.

Par ailleurs, le FODEK a sensibilisé, le 20 décembre dernier, la population des quartiers Livulu et Mbanza-Lemba au respect des gestes barrières contre la Covid-19. A l'occasion, il a distribué les gels hydro alcooliques et masques médicaux aux participants.