Congo-Kinshasa: Nouvelle Gouvernance - Comment l'Union Sacrée de la Nation compte-t-elle fidéliser des adhésions ?

Le Président de la République peut se frotter les mains à cause non seulement de l'engouement qu'a causé ses consultations qui ont été un véritable succès, mais aussi à cause des adhésions massives à l'Union Sacrée de la Nation.

Mais, une chose est d'avoir de nombreuses adhésions, autre chose est de fidéliser ces adhésions, c'est-à-dire, en faire des instruments qui implémenteront les réformes censées redonner au Peuple Congolais le sourire perdu depuis si longtemps. Dès lors, il devient clair que la bataille pour le pouvoir se déroule désormais au Parlement.

L'Assemblée Nationale a cessé d'être, depuis la défenestration de la Présidente Jeanine Mabunda, cette caisse de résonnance qu'elle était devenue. Elle s'est affranchie d'une servitude qui a pesé lourd sur elle et elle peut désormais jouer un rôle que l'ancienne gouvernance lui avait refusé, celui de faire des rois.

Le Président qui avait besoin d'une majorité au Parlement pour s'affranchir aussi de la tutelle décriée de son accord avec le FCC a aussi besoin de ce même parlement pour asseoir une nouvelle gouvernance.

Il est vrai qu'il ne peut pas revenir sur les erreurs commises par le FCC en rendant ces mêmes Députés des caisses de résonnance, sans améliorer leurs conditions de travail et sans leur rendre le respect qu'ils méritent. Car, les mêmes causes produisant les mêmes effets ; il est tout aussi vrai que les mêmes députés mis dans les mêmes conditions exécrables réagiront de la même manière pour désunir l'Union sacrée.

Et dans cette affaire, le temps n'est pas l'allié sur lequel le Président de la République peut compter. Il lui faut fidéliser les adhésions et les amener à accepter sa vision de la gouvernance et de l'appuyer par des lois conséquentes au Parlement, au plus vite.

Il n'est pas envisageable de penser que le Président devra mettre la main à la poche à chaque fois qu'il faut que le parlement passe au vote. C'est une pratique honteuse, et inimaginable d'un ancien opposant ayant décrié la corruption et la décriant encore. Il lui reste la pratique qui est universel, celle de composer un Gouvernement avec des éléments que les Députés qui se réunissent d'après leurs affinités lui proposeront. C'est comme cela qu'il pourra avoir un Parlement prêt à le suivre et à appuyer son programme.

Or, si Félix Tshisekedi suit ce schéma classique, il risque de se retrouver avec, une fois de plus, des candidats venant du FCC plus nombreux que ceux venant d'autres plateformes. Ce, au point de revenir à la case-départ où le FCC se retrouve avec une majorité numérique au Parlement et au Gouvernement, mais cette fois-ci disposée à collaborer avec le Président de la République.

Le Chef de l'Etat est donc invité à cogiter sur ces réalités avant qu'elles ne puissent le rattraper. Est-ce pour cela que la nomination de l'informateur tarde ? Les analystes se délectent déjà de ces développements inattendus et inédits et vont suivre l'affaire avec le plus grand soin.