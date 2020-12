Congo-Kinshasa: Hervé Michel Bia Buetusiwa - « L'écriture est une vocation »

interview

Très connu sous son célèbre sobriquet «Tata N'Longi Biatitudes », Hervé Michel Bia Buetusiwa est tout aussi multi-option que multi-facette. Dans un entretien accordé au Courrier de Kinshasa, l'intéressé retrace son parcours et veut agir aujourd'hui pour l'avenir.

Vous êtes écrivain, est-ce par passion, par mimétisme ou par ambition ?

J'écris depuis plusieurs années. Je le fais depuis mon enfance. J'ai participé à plusieurs concours puis j'ai arrêté Je suis allé faire les études de droit, je n'avais pas autour de moi des gens avec lesquels nous avions une passion commune. Ce qui faisait de cela une passion solitaire. Donc, je me suis concentré sur mes études à cause de l'absence des gens qui porteraient avec moi cette passion et lorsque j'ai croisé des personnes qui partageaient ma passion, je me suis décidé de publier

Justement, d'où vous est venue cette envie d'écrire ?

Ce n'est pas une envie en fait ! Etre écrivain, c'est une vocation, c'est une passion on va dire.

Aviez-vous déjà à l'époque un modèle ?

A l'époque, le modèle était essentiellement étranger, quand j'étais tout jeune, c'était essentiellement étranger parce que les écrivains congolais, on ne les connaissait que très peu. Et de manière générale, il n'y avait pas d'endroit connu où l'on pouvait trouver leurs ouvrages complets à part des extraits dans des anthologies, et puis, pour la plupart, on pensait qu'ils étaient morts alors qu'ils vivaient encore. Donc, c'était difficile d'avoir des modèles au niveau du pays.

Qu'est-ce qui vous a poussé à embrasser à nouveau ce métier d'écrivain après votre sortie de la faculté ?

C'est le fait d'avoir croisé des gens qui partageaient la même passion, la passion de l'écriture m'a encouragé à publier parce que je n'avais jamais arrêté d'écrire. Mais aussi les réseaux sociaux m'ont fait découvrir qu'il y avait un public congolais qui avait le goût de la lecture.

Quelles est votre lecture de cette carrière d'écrivain en RDC du point de vue économique ?

Déjà que la carrière d'écrivain est une carrière artistique et la carrière artistique et très difficile partout dans le monde, pas seulement en RDC. Sur les milles des jeunes qui chantent dans les quartiers, il n'y en a qu'une seule ou deux qui vont s'en sortir avec ce métier. C'est la même la chose pour le football où il y a beaucoup des garçons talentueux, mais tous ne brillent pas pour autant. Et l'écriture c'est la même chose, il y a une forme de sélection qui se fait là. Partout dans le monde il y a des gens qui publient mais très peu parviennent à en faire un métier à part entière.

Qu'est-ce qui justifie cela ? Est-ce une règle non écrite ?

Il s'agit d'une discipline artistique. Donc, il faut toucher un grand nombre des gens pour pouvoir en faire une activité rémunératrice. Or la tension, le circuit des distributions sont faites de manière à ce qu'il y ait un nombre réduit des gens qui arrivent au sommet. Ça c'est dans le monde entier même dans la musique, c'est comme ça. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus de manière générale. Même ailleurs, il y a très peu d'écrivains qui vivent de leurs ouvrages et ça, on ne le saura jamais suffisamment. Même ceux qui sont le plus connu, ils vivent des activités annexes à l'écriture par exemple, organisent des ateliers, des conférences etc.

N'est-ce pas déjà vivre de son œuvre ?

C'est comme ça que je dis indirectement. Donc, ils ne vivent pas de leur droit d'auteur, ils vivent d'une économie du livre qui est installée. Ici le problème est encore plus accentué parce que l'économie du livre n'existe pas. Le circuit du livre qui part de l'édition à la librairie en passant par la promotion, n'existe pas. C'est difficile pour un écrivain de ne vivre que de son œuvre. C'est une carrière difficile ça ressemble grandement à l'apostolat

Est-ce possible de changer cet état des choses ou faut-il carrément s'avouer vaincu ?

Il y a moyen de le changer et c'est ce que nous sommes en train de faire dans le cadre des activités associatives dans lesquelles nous sommes impliqués et c'est ce que les autres acteurs culturels font aussi en soutenant justement la promotion de l'écriture. Mais la première étape consiste à ce que le public congolais puisse adhérer à la lecture. Cela va permettre la vente des livres, ce qui va à son tour générer de l'argent. Avec d'autres amis, nous nous sommes lancés dans l'aventure de l'édition. C'est pour nous permettre d'agir au niveau de la production, de la distribution et de la promotion des livres et c'est ce que la jeune association dénommée « les écrivains du Congo Asbl » essaie de faire.

Outre vos ouvrages, vous êtes aussi concepteur du célèbre concert des mots. D'où vous est venue cette idée ?

En tant qu'écrivain, j'ai envie de vendre mes textes. J'ai envie qu'on me lise. Mais surtout d'introduire les gens dans mon univers. Et comme à Kinshasa, les livres ne circulent pas et que nous sommes dans une ville empreinte de la musique, j'ai opté pour cette façon de faire. J'ai voulu être original et surtout que j'aime bien faire passer mes textes par la musique. Mais après, il faut dire que nous n'avons pas inventé le concept.

Et si vous aviez à choisir entre l'écriture et le droit ?

A ce stade de ma vie je choisirais les deux, mais après à un certain moment j'aimerais avoir plus des temps pour écrire .Tout comme la littérature le droit aussi est une passion pour moi

Combien d'ouvrages deja ?

Trois notamment Mais j'aime, Cœur épelé et Bateki Mboka

Un ouvrage en vue ?

Il y a beaucoup des projets en vue, du théâtre, de la poésie, du roman, etc. Nous y travaillons.