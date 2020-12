Congo-Brazzaville: Santé publique - L'association Maïsha Bomoko-Bomoko à la rescousse du CNTS

Un échantillon de cent membres de cette association venus des départements de Brazzaville, Pointe-Noire et de Nkayi ont fait un don de sang au Centre national de transfusion sanguine (CNTS), le 22 décembre, en vue de sauver des vies humaines.

Au cours de cette activité qui s'est déroulée en présence du directeur interdépartemental de transfusion sanguine de Brazzaville, le Dr Dieudonné Okemou, le secrétaire général de cette association a fait savoir que son association s'est inspirée par l'excellence de son organisation, à faire un don de sang à la population.

Ainsi, autour de cette activité, l'association interpelle les forces vives de la nation sans oublier le ministère de la Santé afin de sensibiliser la population à l'intérêt capital du don de sang, pour une considération continuelle et suivie de leurs activités identiques qui s'en suivront dans des régions et dans les confins du pays. Le secrétaire général de l'association, William Mayet, a remercié tous ceux qui ont œuvré à la réussite de cette activité : « Donner le sang, c'est sauver des vies », a-t-il déclaré.

Pour le directeur interdépartemental de la transfusion sanguine de Brazzaville, il est indispensable de porter secours à tous ceux qui ont besoin de sang. « Il s'agit, ici, de répercuter cette expérience au niveau des quartiers, des associations. Vous devez vous mettre dans la tête que cette maison n'est pas la nôtre, elle est une maison commune parce que le sang que nous donnons aux malades ne sort pas des agents du CNTS, mais de la population, la communauté qui partage avec nous cet engagement de sauver des vies. Ce que vous avez fait c'est un premier pas. Il serait souhaitable que dans quatre mois vous reveniez vers nous afin que cela devienne un partenariat », a-t-il indiqué.

Le Dr Dieudonné Okemou a précisé que le sang donné sera bénéfique pour tous, parce que ce sont nos parents qui sont malades. « Quand on prescrit le sang, sachez que c'est une urgence et quand on n'a pas un stock c'est un risque de perdre son parent. Nous interpellons non seulement ceux qui sont ici présents, mais aussi ceux qui sont restés à la maison ; des associations, des clubs, des mutuelles, ceux qui peuvent contribuer pour sauver des vies », a-t-il laissé entendre.

Après avoir accompli l'acte, c'est-à dire donner le sang, le président de l'association Maïsha "Bomoko-Bomoko toujours" a livré ses impressions. « Suite à la pandémie de la Covid-19 qui sévit dans le monde, nous avons pensé faire ce don de sang. Déjà le but principal de notre association c'est l'entraide et l'amour du prochain, c'est ce qui explique ce geste qui d'ailleurs ne s'arrêtera pas là, nous le ferons partout. Tous ceux qui sont là sont les responsables de l'association, venus des différents départements de notre pays. Le président de la République, chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso, a toujours clamé pour le vivre-ensemble, et le vivre-ensemble c'est aussi faire ce geste de sang pour sauver la vie des Congolais », a-t-il fait savoir.

Reconnue officiellement par l'État le 18 septembre 2020, l'association Maïsha "Bomoko-Bomko toujours" présidée par Patrick Ekomissa a pour objectifs d'assister moralement, matériellement et financièrement tous les mutualistes ; d'élargir la dimension d'union mutuelle à l'union fraternelle ; de garantir les relations entre les membres à travers des actions d'entraide et d'assistance en vue de raffermir la cohésion.