Maroc: La reconnaissance US de la marocanité du Sahara, couronnement des relations historiques entre les deux pays (académicien)

Agadir — La reconnaissance US de la marocanité du Sahara, est le couronnement des relations historiques entre le Royaume et les Etats-Unis, a indiqué mercredi Charki Khatri, directeur du Centre Sud des Etudes et des Recherches.

Les accords et les conventions signés lors de la visite mardi au Maroc d'une délégation américano-israélienne de haut niveau donneront une forte impulsion aux projets économiques structurants lancés dans le Royaume y compris les provinces du sud, a souligné M.Khatri dans une déclaration à la MAP.

Et d'ajouter que l'élan de développement économique et social dans le sud du Maroc se concrétise par l'ouverture prochaine d'un consulat US dans la ville de Dakhla, qui devra contribuer à la promotion du développement économique dans la région, à travers des projets mobilisant environ 3 milliards de dollars dans les domaines des énergies renouvelables et la mise en place d'une infrastructure industrielle.

Le consulat US à dimension économique est de nature à renforcer les investissements étrangers dans la ville de Dakhla, riche en potentiel touristique, a-t-il noté, soulignant que la région Dakhla-Oued Ed-Dahab deviendra ainsi un axe économique important tourné vers les marchés africains.

Et de conclure que les relations stratégiques entre le Maroc et les Etats-Unis couvrent plusieurs domaines, notamment l'industrie aéronautique et les énergies renouvelables.