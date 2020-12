Maroc: Agadir - La première ligne de Bus à Haut niveau de Service entame sa phase d'exécution

Agadir — Les préparatifs vont bon train pour le lancement de la première ligne de Bus à Haut Niveau de Service d'Agadir de 15,5 km, dénommée "Amalway Agadir Trambus".

L'appel d'offres du premier tronçon a été lancé et une première campagne de communication vient de démarrer pour informer et sensibiliser les acteurs et partenaires à l'ampleur et à la valeur ajoutée de l'intervention en milieu urbain de ce projet structurant pour l'ensemble des modes de déplacement d'Agadir, indique mercredi un communiqué de la Préfecture d'Agadir-Ida Outanane.

En effet, la réalisation de la première ligne de Trambus (BHNS) d'Agadir, un projet qui s'inscrit dans le cadre du Programme de Développement Urbain d'Agadir 2020-2024, lancé en février par SM le Roi Mohammed VI, proposera aux habitants et aux visiteurs une nouvelle offre de déplacement sur le territoire et permettra à chacun de choisir son mode de déplacement grâce à une offre de qualité complète, couplée à la desserte des quartiers et des zones urbaines clés de la ville.

Porté par la Société de développement local (SDL) Agadir Mobilité, le Trambus Amalway permettra d'améliorer les conditions de vie des habitants du Grand Agadir et d'y promouvoir une mobilité durable. L'agglomération sera ainsi dotée d'un moyen de transport en commun efficace, bien inséré dans son environnement urbain, répondant à une mobilité croissante et au besoin de requalification urbaine d'un grand nombre de quartiers.

Ce premier axe structurant du réseau de transport en commun parcourt l'ensemble de la ville selon un axe Nord-Sud-Est, reliant le Port d'Agadir aux quartiers de Tikiouine et desservant de nombreux pôles générateurs comme le Centre Administratif, l'Avenue Hassan II, Souk El Had, l'Avenue Hassan Ier, le Pôle Universitaire, la Cité Al Houda, la Zone Industrielle Tassila et le Centre de Tikiouine, précise le communiqué.

Une ligne de BHNS bénéficie d'une voie réservée exclusivement à la circulation des bus, comme pour une ligne de tramway, avec la mise en place de systèmes garantissant la priorité aux carrefours, la mise en service d'un matériel roulant et de stations confortables au design moderne, d'une qualité équivalente à celle des tramways. Par ailleurs, le BHNS propose une information au voyageur en temps réel et une billettique moderne. Le BHNS est aussi décrit comme un Tram sur pneus sans rails.

La réalisation d'Amalway Agadir Trambus sera accompagné d'une réorganisation de l'ensemble du réseau de transport public, la création de pôles d'échanges pour optimiser la correspondance entre les différents modes de transport et de services pour mettre à profit le temps d'attente et le rendre plus confortable et plus sécurisé, ainsi que de l'aménagement d'emplacements pour les vélos à chaque station afin de permettre aux usagers de rejoindre une station ou de terminer leur trajet à vélo.

L'ensemble des aménagements sera accessible aux personnes à mobilité réduite, ainsi qu'aux personnes malvoyantes, selon le communiqué qui relève que cette nouvelle offre de service performante de mobilité durable, témoigne de la volonté forte de renforcer le rôle des transports publics dans les déplacements urbains d'Agadir.

Au-delà du projet de transport, les aménagements qui seront réalisés de façade à façade sur les axes traversés par Amalway Agadir Trambus permettront de requalifier les espaces publics et la voirie le long du projet. Ces aménagements renforceront la place offerte aux modes doux (piétons et cycles) et permettront de sécuriser leur déplacement dans des espaces spécifiques clairement identifiés et protégés des modes motorisés, conclut-on de même source.