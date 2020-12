Madagascar: Patrimoine - Les biens de Ranavalona III restitués

Un grand pas de plus pour la sauvegarde du patrimoine culturel et historique malgache de la part de l'État. Ainsi se décrit la remise officielle des biens de Ranavalona III.

C'est dans un grand élan de fierté nationale, que s'est tenue hier après-midi une cérémonie à la fois sobre et gracieuse emmenée par le ministère de la Communication et de la culture (MCC) au Rovan'i Madagasikara. Une occasion particulière aussi bien pour les illustres invités présents, que le peuple malgache dans son intégralité, l'événement s'est surtout affirmé comme une victoire de plus pour la sauvegarde et la promotion de notre patrimoine national. Au début du mois, on a été surpris d'apprendre la mise aux enchères par la prestigieuse maison de vente « Kerry Taylor Auctions » à Londres, d'une collection d'objets rares, dont une sublime robe en velours de coton bordeaux et satin rose cyclamen datant de 1897 ayant appartenue à la monarchie.

Notamment à la princesse Ramisandrazana, alors conseillère de la reine Ranavalona III. Une nouvelle qui a étonné l'opinion publique donc et face à laquelle l'État malgache ne tarda pas à réagir. Ayant ainsi remporté gain de cause, l'État a de suite réussi à acquérir l'intégralité de cette collection d'une grande valeur historique et vient officiellement de la ramener au pays. Au-delà d'un devoir de mémoire à perpétuer pour les générations à venir, la quête des autorités pour ravoir ces richesses patrimoniales s'affirme ainsi comme un franc succès.

« Fierté et optimisme »

Citant le militant et activiste pour la culture panafricaine, Marcus Garvey comme quoi « Un peuple qui ne connaît pas son passé, ses origines et sa culture ressemble à un arbre sans racines ». La ministre de la Communication et de la culture, Lalatiana Andriantongarivo confirme cette fierté qui anime actuellement le peuple malgache face à de telles actions, ainsi qu'une certaine forme d'optimisme grandissante pour la pérennisation de nos valeurs traditionnelles et historiques. « L'État malgache, en la personne de notre président de la République lui-même, ne lésinera jamais sur les moyens pour valoriser notre patrimoine culturel.

Ces objets illustrent des richesses historiques que l'on se doit de perpétuer et d'honorer, car elles contribuent à forger notre identité culturelle aux yeux du monde » confie la ministre dans son élocution. Après la Couronne surmontant le dais royal de la reine Ranavalona III qui nous a été remis par la France il y a plus d'un mois donc, la cérémonie d'hier et l'acquisition de cette collection depuis Londres rentrent dans la continuité de ces actions entreprises par l'État. La réouverture au public du Rovan'i Madagasikara prévu être avant Noël se verra être repoussée, le temps de pouvoir peaufiner la mise en place de ces nouveaux objets qui viennent enrichir la collection déjà en place.