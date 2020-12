Maroc: Le rapprochement entre le Maroc et Israël, porteur d'opportunités hautement prometteuses à tous les niveaux (universitaire US)

New York — Les accords et les conventions signés entre le Maroc, les États-Unis d'Amérique et l'État d'Israël sont porteurs d'opportunités économiques et de perspectives de coopération hautement prometteuses à tous les niveaux, à même de donner un élan sans précédent sur le long terme aux trois pays, a affirmé l'universitaire maroco-américain et vice-président aux Affaires mondiales de l'université américaine de la Nouvelle Angleterre (UNE), Anouar Majid.

"Je ne peux pas penser à une meilleure stratégie gagnant-gagnant autre que les opportunités qu'apporte la Déclaration Conjointe" qui a mis l'accent sur l'ouverture d'une ère nouvelle dans les relations entre le Royaume du Maroc et l'État d'Israël, a estimé, dans une déclaration à la MAP, M. Majid, qui est également le directeur du Campus de Tanger de l'Université de la Nouvelle Angleterre et auteur de plusieurs ouvrages de politique et d'histoire.

En vertu de cette Déclaration, "les trois pays vont s'engager dans un ensemble d'initiatives prometteuses sur le long terme. Les Etats-Unis profiteront du rôle pionnier du Maroc en Afrique pour développer ses initiatives commerciales et humanitaires sur le continent. Israël aura accès à un marché émergent dynamique pour ses technologies et services, et l'économie marocaine, y compris les secteurs agricole, touristique et de haute technologie, bénéficiera des nouveaux partenariats avec Israël", a expliqué l'expert maroco-américain.

Anouar Majid a également relevé que la diaspora juive marocaine en Israël, dont le nombre dépasse le million, pourra aussi, en vertu de ces accords, se rendre plus facilement à sa patrie ancestrale, le Royaume du Maroc, et profitera de nouvelles opportunités d'investissement.

"Il est important de se rappeler, comme nous l'avons vu lors de l'Audience Royale accordée à la délégation américaine et israélienne, que de nombreux juifs israéliens sont profondément attachés au Maroc et à son Souverain. De ce fait, la normalisation des relations n'est, en fait, qu'une réunion de famille", a-t-il dit.

Et de rappeler, à cet égard, la présence séculaire du judaïsme au Maroc, qui est antérieure à l'arrivée des Arabes et de l'Islam aux VIIe et VIIIe siècles, soulignant que la culture marocaine reste emprunte de l'héritage judéo-musulman riche et complexe de l'Andalousie.

"Lorsque les Juifs ont été expulsés d'Espagne par les monarques catholiques à la fin du XVe siècle, beaucoup ont choisi de s'installer au Maroc. Mais ce qui est important de retenir, c'est que le Maroc et Israël pourraient allumer une nouvelle flamme (d'espoir) qui réduirait la fracture entre juifs et musulmans" dans le monde, a estimé M. Majid, qui est l'auteur de plusieurs ouvrages et articles sur la présence musulmane et juive en Espagne.

"Au XIXe siècle, de nombreux Juifs européens se sentaient plus proches des Arabes et des musulmans que des Européens. Israël et les Juifs sont plus proches de l'esprit marocain que les Français ou les Allemands. Si nous tablons sur cet avenir à long terme, cet instant aura plus d'importance que les gens ne le pensent", a-t-il conclu.