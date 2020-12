Maroc: Son Altesse la Princesse Lalla Zineb, Préside l'Assemblée Générale de la Ligue Marocaine pour la Protection de l'Enfance

Rabat — Son Altesse la Princesse Lalla Zineb, Présidente de la Ligue Marocaine pour la Protection de l'Enfance, a présidé mardi à Rabat, l'Assemblée générale ordinaire de la Ligue, consacrée à la présentation du rapport moral et du rapport financier au titre de l'année 2019, du manuel des procédures actualisé et du programme d'action de la Ligue 2020-2021, ainsi qu'à l'examen du rapport du commissaire aux comptes.

A cette occasion, Son Altesse la Princesse Lalla Zineb, a salué les efforts consentis par l'ensemble des membres du Bureau Central et des Bureaux Régionaux et Locaux de la Ligue et leur mobilisation constante pour l'amélioration des conditions de prise en charge des enfants privés de l'environnement familial et pour la promotion de l'éducation de la petite enfance et l'enseignement préscolaire, indique mercredi un communiqué de la Ligue.

Son Altesse a également remercié vivement l'ensemble des partenaires et donateurs pour leur appui et soutien aux différents projets et activités de la Ligue, ainsi que le commissaire aux comptes et les acteurs opérant dans le domaine social pour leur précieuse contribution, ajoute la même source.

Au terme des discussions, les membres de la Ligue ont approuvé à l'unanimité, le rapport moral et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et les résolutions y afférentes.

La Ligue fait savoir qu'il a été procédé à l'approbation des recommandations et propositions formulées par la Ligue, relatives à la révision de la Loi de la Kafala, à la simplification des procédures et à l'amélioration de la qualité des prestations fournies aux enfants sans protection familiale, pensionnaires des centres d'accueil et d'hébergement implantés dans les différentes régions du Royaume.

Son Altesse a ensuite présidé une réunion de l'Assemblée Générale extraordinaire, consacrée à l'examen d'un point unique de l'ordre du jour, concernant la modification du statut général de la Ligue, ajoute-t-on de même source.

Après approbation, à l'unanimité, des membres de la Ligue de cette unique résolution, l'Assemblée Générale s'est achevée par la lecture du message de fidélité et de loyalisme adressé par les participants à Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'Assiste.

Il est à signaler que l'année 2019, a été marquée par la réalisation de nouveaux centres d'accueil et de prise en charge des enfants privés de famille à Smara, Agadir, Beni Mellal, Fès, Rabat, Dakhla et Boujdour ainsi que par l'organisation des ateliers et sessions de formation continue en faveur du personnel de la Ligue et par la promotion des relations de coopération et de partenariat avec les différents acteurs et partenaires intervenants dans le domaine de la protection de l'enfance.

A cela vient s'ajouter le renforcement des initiatives d'échange d'expériences et d'expertises en matière de prise en charge, d'accompagnement et de suivi des mères en situation de détresse afin de les inciter à renoncer à l'abandon et à garder leurs enfants, conformément aux Hautes Orientations Royales, visant la promotion de l'enfance et la préservation de ses droits fondamentaux.