Maroc: La FNTT constamment mobilisée derrière SM le Roi pour la réalisation du développement socio-économique dans les provinces du Sud

Marrakech — La Fédération nationale du transport touristique (FNTT) a exprimé sa mobilisation constante derrière Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la défense de l'intégrité territoriale du Royaume et la réalisation du développement socio-économique dans les provinces du Sud.

Dans un communiqué publié à l'issue de sa caravane pour l'encouragement du tourisme interne dans la région de Dakhla Oued-Eddahab, organisée du 14 au 20 décembre et couronnée par une visite au poste frontalier d'El Guerguerat, la FNTT s'est aussi félicitée des succès retentissants de la diplomatie marocaine sous l'impulsion de SM le Roi, notamment la décision historique des Etats-Unis de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara.

La Fédération a exprimé également son engagement à mettre ses cadres et professionnels à la disposition des jeunes ambitieux qui désirent investir dans le secteur touristique dans les provinces du Sud, appelant le gouvernement et les conseils élus de la région du Sahara marocain à appuyer les efforts des professionnels et à les associer en vue de promouvoir le secteur touristique dans ces mêmes provinces.

La FNTT a aussi appelé le gouvernement, le ministère du tourisme et les secteurs concernés à soutenir les projets d'investissement dans le secteur touristique dans les provinces du Sud et à veiller à faciliter les procédures administratives et à mettre en place des programmes de financement incitatifs.

Pour rappel, la caravane pour l'encouragement du tourisme interne dans la région de Dakhla Oued-Eddahab a connu la participation de près de 160 personnes, dont des professionnels du transport touristique et des guides issus des différentes régions du Maroc.

Créée en 2017, la FNTT relevant de l'Union générale des entreprises et des professions (UGEP) compte 11 associations et syndicats régionaux et provinciaux issus des différentes régions du Royaume.

Cette association, qui vise à représenter et à défendre les intérêts des professionnels du transport touristique auprès du gouvernement et de toutes les instances concernées, a aussi pour vocation l'encadrement et la formation des professionnels et la modernisation du secteur du transport touristique.