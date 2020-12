Cameroun: Régionales - Les premiers résultats

Cinq des dix Commissions régionales ont rendu leurs verdicts hier. Le RDPC s'en tire largement, devançant l'UNDP, le FSNC et l'UDC en attendant les autres résultats aujourd'hui.

Les premiers conseillers régionaux de l'Histoire du Cameroun sont connus depuis hier. Cinq des dix Commissions régionales de supervision ont rendu publics les résultats de l'élection de dimanche dernier. Il s'agit notamment de l'Est, du Littoral, du Nord, de l'Ouest et du Sud. En ce qui concerne les délégués des départements qui étaient élus par les conseillers municipaux, il faut relever que sur les cinq régions concernés, quatre formations politiques tirent leur épingle du jeu et raflent les premiers sièges ainsi dévoilés. Il s'agit notamment du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC).

Seule formation politique à avoir présenté des candidats dans les 58 circonscriptions électorales en jeu, il compte en effet des élus dans toutes les régions ayant déjà dévoilé leurs élus. Bien plus, ce parti arrache la totalité des sièges dans trois de ces régions. Il s'agit de l'Est, du Littoral et du Sud. Il compte également la majorité des élus à l'Ouest et dans le Nord avec respectivement 53 et 56 sièges sur les 70 en jeu dans chacune de ces régions. Jusqu'ici, il est suivi en nombre d'élus par l'Union démocratique du Cameroun.

L'UDC s'est adjugée la totalité des 17 sièges de la circonscription électorale du Noun dans la région de l'Ouest. En 3e position, se trouve l'Union nationale pour la démocratie et le progrès (UNDP). Le parti arrive en 2e position dans la région du Nord avec 12 sièges sur les 70. Dans cette même région, le Front pour le salut national du Cameroun (FSNC) compte 2 sièges dans le Nord où il arrive en 3e position.

Du côté du commandement traditionnel, où les batailles semblaient plus épiques encore, les premiers élus sont également connus. Ici, ce sont des noms qui s'affichent. C'est ainsi que le lamido de Garoua, Alim Garga Hayatou a raflé la mise dans la circonscription de la Bénoué au Nord. Honoré Djomo Kamga, chef supérieur Bandjoun à l'Ouest a raflé la mise dans le Koung-Khi.

De nombreuses autres « têtes couronnées » vont faire leur entrée dans cette nouvelle institution qui est appelée à parachever le processus de mise en place des institutions prévues par la Constitution du 18 janvier 1996 de même qu'elle vient marquer une étape importante dans l'accélération du processus de décentralisation implémenté au Cameroun depuis le 1er janvier 2010.

Aujourd'hui sera l'étape ultime pour la proclamation des résultats de la consultation électorale de dimanche dernier. Ceci va ouvrir la voie à la mise en place des exécutifs des conseils régionaux le 22 décembre 2020. Dès cet instant, les élus à l'honneur aujourd'hui devront se mettre à l'ouvrage pour répondre aux attentes, nombreuses, des populations dans le cadre du développement des dix régions du Cameroun. Un développement qui devrait se faire à partir de la base.