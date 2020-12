Gabon: De l'éducation à la sexualité pour l'enseignement technique et professionnel

L'enseignement technique gabonais anime un atelier de renforcement des capacités sur l'éducation sexuelle en milieu scolaire depuis le 15 décembre dernier. C'est un atelier de formation qui est supervisé et appuyé par l' Unesco ( l 'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture). Y prennent part, des responsables du ministère de l'Enseignement technique et professionnel.

L'éducation sexuelle est au coeur de l'atelier de renforcement des capacités dont les responsables du ministère de la Formation professionnelle et technique sont les participants. Les travaux dudit atelier initiés par l'Unesco sont axés sur les mécanismes de "déploiement des programmes complets d'éducation sexuelle, au sein de l'enseignement technique et professionnel".

Les différentes formes de violences ont été abordées au court de cet atelier. Roger Nzamba Mavioga, Inspecteur Principal de l'enseignement secondaire général explique que les grossesses précoces font partie des violences dont il est question et affirme sans ambages qu'une fille de 12 ans qui tombe enceinte est une forme de violence qui va marquer cette adolescente à vie. Il souhaite que ces questions soient abordées par les responsables afin de les introduire dans les programmes.

Il faut d'ailleurs souligner qu'en 2010, une étude réalisée par le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales a révélé que 40,6% des violences interviennent dans le milieu familial ou domestique, contre 12,9% à l'école.

Pour Jean Baptiste Toung Sima, Conseiller d'orientation et participant : « Cette formation vient à point nommé pour résoudre les problèmes de sexualité chez les jeunes scolaires. Il s'agit de donner aux jeunes, tous les rudiments qui leur permettent en matière de sexualité de se connaître et nous les pairs, les outils de sensibilisation sur les risques liés aux violences et qui font que les enfants finissent par décrocher ».

Certains participants souhaitent que soit introduite l'éducation à la santé sexuelle et de la reproduction à tous les niveaux du système et secteur éducatif des enseignements technique, professionnel et général.