Burkina Faso: Ordre du mérite de la jeunesse et des sports - 82 hommes et femmes distingués

Le ministère des Sports et des Loisirs a reconnu, le 22 décembre 2020 à Ouagadougou, les mérites de 82 hommes et femmes. Dix ont été faits officiers dont 3 exceptionnels et 72 chevaliers.

Comme il est de coutume, le ministère des Sports et des Loisirs a reconnu les mérites d'hommes et de femmes qui se sont distingués au cours de l'année. Au total, 82 personnes ont été décorées avec agrafe dirigeant, promoteur et sportif, le 22 décembre 2020 à Ouagadougou.

Au rang d'officiers, 6 personnalités ont été distinguées dont le ministre de l'Economie, des Finances et du Développement, Lassané Kaboré et la ministre de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire, Hélène Marie Laurence Ilboudo/Marchal. Trois promoteurs et un sportif en la personne de Cheick Sanou alias Iron Biby ont également été élevés au rang d'officier. En ce qui concerne les chevaliers, les mérites de 47 dirigeants, 4 promoteurs et 21 sportifs ont été reconnus.

Pour le ministre des Sports et des Loisirs, Daouda Azoupiou, la reconnaissance de la nation dans le domaine des sports et des loisirs prend une autre dimension. «Dans notre domaine, toute distinction honorifique induit une obligation, sans cesse renouvelée, pour chacun de nous, mais surtout pour toute la chaine qui forme le haut niveau (athlètes, encadreurs, médecins, dirigeants), de ne point relâcher nos efforts dans la quête permanente d'assurer le rayonnement international de notre pays », a-t-il rappelé.

Avant de s'adresser aux récipiendaires : « Le choix porté sur vous n'est pas fortuit. Vous avez su avec persévérance, dévouement et efficacité contribuer au développement et au rayonnement du sport et des loisirs burkinabè, en incarnant les valeurs de l'honneur, de l'honnêteté, du courage et de l'engagement. En vous adressant mes félicitations, je vous engage à toujours donner le meilleur de vous-mêmes, à effectuer le travail bien fait et de faire de l'atteinte des résultats, le leitmotiv de vos

actions ». Le chef du département des sports et des loisirs a saisi l'occasion pour étaler les actions préconisées par le programme présidentiel pour le prochain quinquennat. Celles-ci vont concerner le renforcement de l'offre d'infrastructures sportives et des loisirs ; la promotion du sport pour tous ; le renforcement de l'offre de formation et la dynamisation du projet de la relève sportive.