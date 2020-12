Angola: Décès du commandant des pompiers de Cuando Cubango

Menongue (Angola) — Le commandant provincial du Service de protection civile et des pompiers de Cuando Cubango, le commissaire pompier Fernando António Gunza, est décédé mercredi à l'Hôpital Militaire de Luanda, victime de maladie.

Dans une note de condoléances distribuée à l'ANGOP, le Gouvernorat provincial de Cuando Cubango met en évidence la figure du défunt, âgé de 59 ans, comme un homme intègre, qui a accompli ses tâches avec zèle et dévouement.

«Le vide qu'il laisse est grand et nous forcera à briser nos cœurs chaque fois que nous nous souviendrons de ses œuvres. Pour toujours et à jamais, les souvenirs sans fin de son travail au nom de la patrie et de la province demeurent, en vertu d'une vaste expérience dans le domaine des pompiers », lit-on dans le communiqué.

En ce moment de douleur et de deuil, le Gouvernorat provincial de Cuando Cubango et son responsable, Júlio Bessa, rendent un hommage profond au commandant Fernando António Gunza et adressent les plus douloureuses condoléances à la famille endeuillée et à la délégation locale du ministère de l'Intérieur.