Angola: Le Mintrans approuve le rapport sur la concession du Port de Luanda à la DP World

Luanda — Le ministère des Transports a approuvé, mercredi 23, le rapport final de l'appel d'offres public international pour la concession du Terminal Polyvalent du Port de Luanda à la Dubai Ports World, Ltd (DP World).

C'est en novembre de cette année que la société susmentionnée des Émirats Arabes Unis a remporté l'appel d'offres public international pour la concession de ce terminal, lors de la présentation d'un plan d'investissement, de 190 millions de dollars américains, pour la période 2020/2040.

Dans le rapport final, approuvé par le ministre des Transports, Ricardo D'Abreu, la Commission d'évaluation des offres présente trois «hypothèses fondamentales» qui ont contribué à la concession de l'unité à cette multinationale, spécialisée dans la logistique du fret, dans le monde.

Parmi plusieurs qualités, la proposition met en évidence, comme principales caractéristiques, la valeur actuelle des paiements au concédant dépassant 440 millions de dollars (environ 285,9 milliards de kwanzas), en référence à l'année 2020.

Pendant la durée de l'accord, ces paiements représenteront une valeur de règlement au concédant de plus de 1 000 millions USD (649,7 milliards AKZ), dont 150 millions USD (97,4 milliards AKZ) seront versés à la date de signature du contrat de concession.

Un autre aspect est l'exécution d'un plan d'investissement, d'un montant supérieur à 190 millions USD (environ 123,4 milliards AKZ), à réaliser sur les 20 ans de la concession, dont plus de 70% seront effectués grâce à l'incorporation nationale.

Ce plan d'investissement comprendra la réhabilitation de l'infrastructure physique du quai du Terminal concerné, entre autres travaux de génie civil nécessaires à la mise en place d'un nouveau prospectus pour la même unité dans la capitale du pays.

Parallèlement, le maintien des emplois des salariés actuels du Terminal et la mise en œuvre d'un plan de formation et d'éducation sont d'autres propositions présentées par DP World, fondée en 2005, à la suite de la fusion de deux sociétés.

Avec ce plan, l'entreprise garantit la formation et la qualification des travailleurs angolais affectés à la structure, ainsi que l'insertion de personnel national de niveau intermédiaire et supérieur dans les différents domaines du futur concessionnaire et dans sa structure de décision, comme le prévoit la législation en vigueur sur investissement privé et promotion du travail national.

Dans le rapport, la Commission d'évaluation inclut également, parmi les avantages de la DP World, Ltd, la proposition de réhabilitation et d'acquisition d'équipements qui permettront le passage de l'exploitation du Terminal à une opération basée sur «Grues RTG», en ligne avec les meilleures pratiques internationales, ainsi que la création d'une plateforme logistique externe qui permet d'atteindre un volume de trafic objectif de 700 mille TEUS / an, soutenu par un système de gestion portuaire moderne.

L'appel d'offres public international pour la concession du Terminal polyvalent du Port de Luanda («TMU»), sous régime de service public, a été lancé le 16 décembre 2019, à la suite de l'arrêté présidentiel No. 164/19 du 27 septembre 2019.

Celui-ci visait à favoriser le développement et l'amélioration de l'efficacité de l'activité portuaire, à travers la sélection d'un opérateur privé de référence mondiale.

Le Terminal Polyvalent du Port de Luanda est une infrastructure portuaire dédiée à l'exploitation simultanée de marchandises générales et de conteneurs. Il a un quai de 610 mètres, 12,5 mètres de profondeur et une superficie de 181 070 mètres carrés avec la capacité de déplacer 2,6 millions de tonnes par an.