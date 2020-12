Congo-Kinshasa: La justice réhabilite NB MINING AFRICA !

Ce qui se passe dans cette banque commerciale mérite interpellation des congolais. Tenez ! Des sources proches de NB MINING AFRICA indiquent qu'Ecobank se serait permise, contre toute attente, de dépouiller son client avant le jugement définitif rendu le 11 décembre par la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe.

Qui l'aurait cru que de telles manœuvres émanent d'une banque de cette ampleur ? Une situation qui étonne même les auxiliaires de la justice qui cherchent à comprendre les circonstances ayant conduit à ces genres de mésaventures.

Des sources dignes de foi révèlent que le DG d'Ecobank, M. Jean Baptiste SIATE serait dans le viseur de la justice congolaise qui aurait même confisqué son passeport. Peut-on dire que les faits tels que décrits rassurent les autres clients de cette banque ? La logique pour toute institution bancaire, c'est d'abord de protéger ses clients. Ecobank ne devrait pas déroger à cette règle. Surtout que sa cliente NB MINING AFRICA a bien pris le soin d'alerter maintes fois Ecobank. Ce qui aurait dû renforcer la prudence de cette dernière. Mais hélas !

Pour rappel, le jugement "inique" obtenu par ASTALIA en première instance l'était par défaut. La saisie attribution qui en résultait aurait dû logiquement ne produire aucun effet avec l'opposition faite, qui a d'ailleurs donné lieu à un nouveau procès aboutissant aujourd'hui à l'arrêt de la Cour d'appel de la Gombe qui donne raison à NB MINING AFRICA.

Peut-on dire que la société ASTALIA a bénéficié de la complicité d'Ecobank ?

A la lumière des faits, cette question devient légitime et doit être posée. On peut désormais la considérer comme une épine au pied d'Ecobank. Sinon, comment soutenir le contraire, quant on sait qu'elle, la banque, vient de briser les pratiques bancaires dans ce dossier ?

En effet, on sait depuis fort longtemps que la prudence caractérise la gestion des banques. Un banquier, c'est celui qui vous donne l'heure avec votre propre montre. Mais ici, on a affaire au directeur d'une banque qui n'a pas mis ses gants de banquier dans une affaire qui a pourtant défrayé la chronique. Il faut vraiment être "naïf" pour croire à une simple imprudence. Toutefois, les congolais en sauront plus sous peu.

En tout état de cause, Ecobank a l'obligation de prendre ses responsabilités. Transférer de l'argent vers le perdant d'un procès au grand dam de sa cliente qui a remporté haut la main la procédure devant un adversaire que très peu oserait affronter, est une faute qui demanderait même une réparation. Le préjudice infligé à NB MINING AFRICA est ainsi caractérisé.

Il convient de reconnaître à Pascal BEVERAGGI la poigne d'un gagnant. S'il n'a pas abdiqué devant le puissant Moïse KATUMBI, le ferait-t-il devant Ecobank ? Rien n'est moins sûr...

Dossier à suivre...