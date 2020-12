Congo-Kinshasa: Covid-19 et patriotisme - Le comédien Mangobo interpelle les Congolais !

Icône et figure emblématique du théâtre congolais, Mangobo est un comédien -humoriste qui a façonné l'art dramatique en RDC. Plus de 50 ans de vie de scène, il n'a pas encore dit son dernier mot en ce qui concerne la suite de sa carrière artistique.

Depuis la Hollande où il a posé ses pénates, le doyen Mangobo s'est toujours souvenu de son pays d'origine. A l'occasion des festivités de nativité et de la Saint Sylvestre, l'artiste souhaite ses vœux à ses compatriotes congolais disséminés à travers toute la planète.

« Je souhaite à toutes les Congolaises et tous les congolais qui vivent en RDC et dans la diaspora à travers le monde et à mes amis mes vœux les meilleurs pour l'An 2021. Bonne fête de Noël et de fin de l'année 2020. Mokako sua », a déclaré Mangobo.

Par rapport à la crise sanitaire actuelle qui met le monde entier à genou, le Roi du Rire appelle ses frères et sœurs à la responsabilité pour la protection de la vie des uns et des autres.

«Que chacun s'engage et veille strictement au respect des mesures barrières instaurées par les autorités sanitaires pour arrêter la propagation du virus. Je suis de cœur avec toutes les familles congolaises qui ont perdu leurs membres à cause de cette pandémie dévastatrice de Covid-19. Que Dieu protège la République Démocratique du Congo, son unité, son peuple et surtout à l'amour de la patrie», a-t-il martelé.

Qui est Mangobo ?

Comique humoriste, enseignant et historien, Mangobo fait partie du patrimoine culturel congolais. De son vrai nom, Mpeti Mpeya David Dave, il est une personnalité exceptionnelle, mythique et unique en son genre qui incarne la fondation du "rire à la télévision". Cet artiste au talent innombrable s'est démarqué de la scène grâce surtout à son style de faire et de rendre son art.

A l'époque, Mangobo avait marqué le monde théâtral congolais dans les années 80 et 90 où il faisait exploser l'audimat de la Radiotélévision nationale congolaise (RTNC) alors Office zaïrois de radio et télévision (OZRT) avec des pièces comme «Papa Moziki», Moklisto. A chaque apparition sur la télé, ses spectacles étaient de meilleures occasions à couper les souffles aux téléspectateurs qui oubliaient parfois leurs petits soucis de la vie. Son parler, son rire et ses pleurs sur la scène de théâtre plongeaient le public dans le rire total. Il avait l'art comique dans le sang et il vivait avec car, même lorsqu'il ne disait rien, son visage faisait rire toutes les personnes qui le croisaient. Les pièces présentées par Mangobo lui ont fait récolter un succès fou dans les milieux des amoureux du théâtre.

En Europe où il vit depuis 30 ans, Mangobo est toujours artiste et il se produit dans des cabarets et music-hall. Dans sa vie, Dave Mpeti MPeya n'a pas seulement été qu'artiste. Ancien élève de l'Athénée de Kalina (aujourd'hui Athénée de la Gare) et étudiant de l'Unaza, il a été aussi enseignant dans quelques lycées de Kinshasa.

Malgré tout le temps passé en Europe, Mangobo a toujours gardé des contacts avec ses fanatiques congolais.