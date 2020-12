Congo-Kinshasa: Sacrée ou sucrée ?

Cette union, est-elle vraiment sacrée ou sucrée ? Car, ces adhésions massives, ces revirements à 320° et cette transhumance des protagonistes politiques de toutes tendances confondues donnent, forcément, une matière à réfléchir pour maints observateurs.

Ces influences permettront-ils à Tshisekedi Félix de récupérer la majorité parlementaire en vue de gérer correctement le pays et de réaliser finalement la vision du peuple d'abord, en passant par la matérialisation de grandes réformes salutaires comme il l'entend ? Mystère. Néanmoins, tout est possible en politique. Quelques prophètes de "malheur" prédisent déjà la séparation prochaine de cette union sacrée, qui semble être, à les en croire, guidée par la soif du pouvoir des uns, l'esprit de partage des butins des autres et vont probablement se désunir lorsque s'approchera l'étape ultime des joutes électorales prévues au mois de décembre 2023.

Pour beaucoup, Bemba, Bahati et Katumbi ne vont nullement soutenir l'actuel Président de la République pour briguer son second et dernier mandat Constitutionnel. Comme pour dire que, l'union "sacrée" d'aujourd'hui, serait pour eux, une union "sucrée" telle une aubaine pour quiconque en quête de positionnement. Au lendemain de son discours du 6 décembre 2020 mettant fin à la coalition gouvernementale FCC-CACH, beaucoup ne croyaient pas que Tshisekedi fils allait s'en sortir aussi facilement, du moins, jusqu'à ce jour. L'éviction du Bureau Mabunda aura, dans un laps de temps, réconforté et solidifié davantage son union dite sacrée.

Après l'adhésion de certains regroupements politiques autrefois membres du FCC, à l'instar de l'ADRP et CODE de Jean-Lucien Bussa, l'actuel Président aura certainement du pain sur la planche pour satisfaire tout le monde. Va-t-il réussir à acheminer vers la même direction avec ses anciens camarades de l'opposition et ceux de l'ancienne majorité ? En gros, réussira-t-il à récupérer la majorité parlementaire ? Arrivera-t-il à placer son candidat de confiance à la tête de la deuxième Institution du pays ? Que des questions sans réponses.

Par l'Union sacrée, à l'instar du Chef de l'Etat, les congolais attendent une nouvelle conception de la gouvernance basée sur les résultats dans l'intérêt supérieur de la Nation. L'adhésion aux principes, valeurs et cadre programmatique concret tourné vers l'intérêt supérieur du peuple. L'idée est bonne, mais la pratique pose toujours problème au sein de la patrie de Lumumba-Mzee. L'année 2020 aura été celle de l'inaction surtout de la part des Institutions établies. L'on espère que l'an prochain épargnerait des millions des congolais des tensions politiques qui ont longtemps émaillé et impacté négativement la bonne marche de la RDC. Qui dit mieux ?