Madagascar: Soirées - Trois jours inédits au Point d'Exclamation

L'accueil reste toujours incomparable au Point d'Exclamation pour les grandes occasions.

Les soirées du 24, 25 et 26 décembre seront particulières au Point d'Exclamation Lounge Bar à Analakely. Pour les habitués, ils pourront retrouver l'ambiance qu'ils affectionnent dans ce cadre huppé de la capitale. D'autant qu'il se trouve en plein centre-ville. La « Xmas night » de ce jour sera divisé en trois phases. A partir de 19 heures, place au dîner de Noël. Durant lequel, les fins gourmets seront servis, entre autres, de « bouchée à la reine aux fruits de mer », de « filet de sole pané à la bière accompagné de frites pont neuf et purée de légumes aux fines herbes », etc.

A 21 heures, ce sera « ambiance clubbing » et à 3 heures du matin, de l'« after clubbing ». Pour ainsi dire, les noctambules n'auront pas le temps de chômer. Dès le lendemain, l'établissement proposera la même formule. Toujours dans l'esprit « Christmas party ». Le principe reste le même avec une carte gastronomique relevée. D'ailleurs, le chef du Point d'Exclamation Lounge Bar est l'un des meilleurs de la capitale. Sur la piste, l'ambiance sera distillée par les Dj's Herwell's Callan et Nougat. La nouvelle vague talentueuse et créative en la matière actuellement.