Madagascar: Opposition - Marc Ravalomanana poursuit son périple

L'ancien président Marc Ravalomanana n'a pas mis une parenthèse à son apparition publique. Il a assisté, hier, au culte de célébration du 150è anniversaire du temple FJKM Avaratsena Fanantenana, dans la commune rurale de Talatavolonondry.

Assis aux premières loges, aux côtés des hauts dignitaires de l'église FJKM, Marc Ravalomanana est de plus en plus actif ces dernières semaines pour assister à ce genre de rendez-vous cultuel qui, parfois, rassemble près d'une centaine de personnes. En novembre dernier, dans le district de Soavinandriana, il a été interpellé par les autorités locales à la sortie d'un autre culte auquel il a assisté. Mais l'ancien président ne se décourage pas. Il poursuit son périple et booste sa visibilité.

Tension. Si le leader de l'opposition continue de faire le tour des paroisses FJKM, ses partisans, eux, ne veulent pas respecter la trêve politique sollicitée par d'autres formations politiques. Chaque année, la trêve est un rituel pour les politiciens pour permettre aux citoyens de vivre les fêtes de la nativité et du nouvel an dans la plus grande sérénité, loin des joutes politiques. Mais, cette fois-ci, les partis de l'opposition refusent de faire une pause. Ces derniers préfèrent rester dans l'arène et maintenir la tension politique durant les prochaines semaines. Le weekend dernier, par exemple, le secrétaire général du Tiako i Madagasikara, Riana Andriamasinoro, a fait un déplacement à Tuléar pour rameuter les partisans du parti et redynamiser son démembrement dans cette ville.

Indésirable. Tout rassemblement à caractère politique est indésirable pour les autorités durant la période des sénatoriales. Dans plusieurs villes, les manifestations publiques organisées par l'opposition ont été interdites par les autorités locales. A Mahajanga, Toamasina, Fianarantsoa, les dirigeants de l'opposition ont alors peiné à rassembler du monde durant ces tournées. Depuis, l'ancien président a pris le relai et fait, à son tour, des visites dans d'autres villes pour essayer de contourner le barrage des autorités. Depuis des semaines, faire le tour des marchés communaux et assister aux cultes dans les temples FJKM sont devenus une habitude pour Marc Ravalomanana. Il profite de ces occasions pour multiplier ses apparitions publiques.