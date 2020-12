Madagascar: Banque SBM - Des actions de RSE en faveur des personnes les plus démunies

La banque SBM a organisé hier une journée de "Noël pour tous " en faveur des personnes les plus démunies aux environs de son site d'implantation, soit à Antsahavola jusqu'à Analakely.

« Il faut dépenser moins pour faire la fête et il faut penser aux autres ! ». Le directeur général de la banque SBM, Youdananda Munian, l'a exprimé lors de cette journée de Noël pour tous. « Certes, on fait du business en tant que banque dans le pays, mais nous avons une responsabilité envers ces personnes défavorisées. Raison pour laquelle nous organisons cet événement chaque année, et ce depuis quatre ans. Notre objectif est de faire des actions communautaires avec le cœur afin d'apporter de la joie et du bonheur à ces gens-là qui ne sont autres que nos voisins et nos amis, en cette période de fêtes de fin d'année. Les petits gâteaux que je leur ai distribués, je les ai fabriqués moi-même », a-t-il évoqué. Et lui d'ajouter que ces actions entrent dans le cadre de la mise en œuvre du projet de RSE (Responsabilité Sociétale d'Entreprise) de la banque SBM. « Cela fait suite également aux actions humanitaires menées par le club Rotary dont je suis membre », a enchaîné le directeur général de la banque SBM.

Exceptionnel. Parlant de la journée de Noël pour tous proprement dite, « cette année, l'événement est exceptionnel. En effet, nous avons organisé divers jeux au profit d'une centaine de personnes les plus démunies, composées d'enfants avec leurs mères, qui sont issus des quartiers d'Antsahavola et d'Analakely. Des lots sont ensuite remis aux gagnants de ces jeux. Des repas chauds leur ont été également offerts. Nous avons, entre-temps, mobilisé des musiciens pour assurer l'animation durant l'événement », a expliqué Haingotiana Rajoelisolo, le directeur général adjoint de la banque. Mais ce n'est pas tout ! « Nous avons remis des vivres aux mères de famille tandis que des jouets et des friandises emballés dans des journaux comme papiers cadeaux, ont été offerts aux enfants à l'occasion de la célébration de la fête de la Nativité », a-t-elle poursuivi. L'utilisation des journaux comme papiers cadeaux sert à véhiculer le système de l'économie circulaire consistant à développer les activités de recyclage.

Eléments clés. Par ailleurs, « d'autres actions seront menées à compter de l'année prochaine, toujours en faveur de ces personnes les plus défavorisées. A titre d'illustration, nous allons lancer un autre événement intitulé « lecture pour tous » afin d'aider les enfants issus de ces couches les plus défavorisées à accéder à l'éducation. Peut-être, nous allons également aider des enfants pour leur scolarisation. En effet, l'éducation constitue un des éléments clés contribuant à la réduction de la pauvreté dans un pays », a fait savoir Youdananda Munian, le directeur général de la banque SBM. Il est à noter que cette entreprise a soutenu ces personnes démunies depuis la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. « Il faut toujours s'entraider car l'impact économique de cette crise sanitaire se fera encore sentir l'année prochaine », a-t-il conclu.