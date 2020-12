Madagascar: Ericsson - Des solutions futuristes dans le rapport ConsumerLab

Les machines connectées intelligentes deviendront une partie importante de la vie d'ici 2030, selon les consommateurs.

C'est ce qu'affirment les représentants de la multinationale Ericsson, dans leur présentation d'applications innovantes. « Les consommateurs s'attendent à ce que la technologie connectée devienne plus flexible et interactive à l'avenir et voient les appareils permettant des choix plus proactifs, voire créatifs, dans un large éventail de situations de la vie quotidienne d'ici 2030 », ont-ils noté. La dixième édition du rapport Ericsson ConsumerLab 10 Hot Consumer Trends met en évidence les prédictions des consommateurs sur les différents rôles que les machines intelligentes connectées pourraient jouer à l'avenir. Chacun de ces rôles pourrait être considéré comme de nouveaux domaines de service, ouvrant une gamme d'opportunités aux fournisseurs de services 5G d'étendre progressivement les réseaux intelligents à leurs clients.

Attentes. Basé sur des recherches de longue date sur les tendances mondiales, le rapport ConsumerLab 10 Hot Consumer Trends 2030 représente les attentes et les prévisions de 50 millions de premiers utilisateurs de technologies dans 15 grandes villes. Dans cette étude, les répondants ont évalué 112 concepts de machines intelligentes connectées, allant d'une perspective centrée sur l'humain à une perspective plus rationnelle. Le résultat est un aperçu des 10 rôles que les consommateurs attendent des machines intelligentes connectées dans la vie quotidienne d'ici 2030.

Chaque tendance du rapport décrit un rôle spécifique que ces machines pourraient jouer. « J'ai été surpris de voir que les attentes des consommateurs en matière de connectivité plus intelligente sont plus élevées que pour tout autre type de machine intelligente connectée. La tendance Connectivity Gofers comprend des prédictions selon lesquelles les appareils s'adapteront intelligemment à n'importe quel signal, l'utilisation de la connectivité cellulaire, Wi-Fi et fixe étant transparente, ainsi que des localisateurs de signaux intelligents qui guident les utilisateurs vers des endroits avec une couverture optimale, même dans les zones surpeuplées », a déclaré Dr Michael Björn, responsable du programme de recherche, Ericsson Consumer &IndustryLab, et auteur du rapport.

Tendance. D'après le rapport, les Top 10 tendances de consommation en vogue pour 2030 sont le body bots pour soutenir la posture ; les anges gardiens pour bloquer l'espionnage électronique ; les bots communautaires pour la surveillance électronique ; les bots de durabilité pour les alertes aux torrents de pluie locaux et aux explosions de chaleur, les agents de la maison ou haut-parleurs antibruit ; les explicateurs pour la gestion financière automatisés ; les gofers de connectivité pour guider vers des points de connectivité optimaux ; les baddie bots, robots méchants qui peuvent être formés pour effectuer des cambriolages ou attaquer d'autres personnes ; et les créateurs de médias pour organiser le contenu.