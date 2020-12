Madagascar / Indonésie - Vers la création d'une commission mixte

Le chargé d'affaires indonésien M. Benny Pieter Siahaan et le PM Ntsay Christian en tenue traditionnelle indonésienne.

Le nouveau chargé d'affaires en pied d'Indonésie à Madagascar, M Benny Yan Pieter Siahaan, a rendu une visite de courtoisie auprès du Premier Ministre, chef du gouvernement, mardi dernier, au palais de Mahazoarivo. Une occasion pour les deux parties de raffermir davantage les relations économiques et commerciales qui existent entre les deux pays depuis 1975. En effet, une commission mixte devrait se tenir l'année prochaine pour discuter des questions relatives aux efforts déployés visant à développer la coopération entre les deux pays.

Il s'agit de l'élaboration de l'accord commercial préférentiel, l'exploitation minière, l'éducation, les mesures de sauvegarde pour les produits d'exportation indonésiens à Madagascar, la protection du secteur commercial prioritaire et surtout l'ouverture de notre consulat ou ambassade à Jakarta pour faciliter la mise en œuvre de tous ces projets. La primature, le ministère des Affaires étrangères et diverses parties prenantes indonésiennes et malagasy seront représentés à cette commission.

Rappelons que l'Indonésie a offert plusieurs bourses, stages pour les étudiants, les fonctionnaires et les militaires malagasy qui ont la possibilité de voir l'essor économique de ce pays membre du G20, et espère que les relations économiques bilatérales entre les deux pays frères - qui ont des liens fraternels et historiques depuis des siècles - sont basées sur le principe d'une coopération mutuellement avantageuse.