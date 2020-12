Madagascar: Ambatondrazaka - Un homme auteur de plusieurs viols, arrêté

Un homme auteur de plusieurs viols a été identifié puis interpellé par les forces de l'ordre à Madiotsifafana, Ambatondrazaka. Après son arrestation, l'homme de 53 ansa été présenté, ce lundi, devant le juge dans le tribunal d'Ambatondrazaka, pour viol et agression sexuelle avant d'être écroué. Il est accusé d'abus sexuel sur des enfants. Les victimes sont seulement âgées de trois, six, neuf et dix ans. La tragédie s'est déroulée en novembre et au début du mois de décembre. C'est une proche de l'une des victimes qui a mis fin à ses agissements et a interpellé les forces de l'ordre.

La personne a rapporté ce que la fillette lui avait confié, elle a accusé le quinquagénaire d'avoir abusé sexuellement d'elle. Les limiers sont intervenus après la plainte déposée par le requérant. Les enquêteurs ont découvert pendant l'examen de la situation que cet homme avait commis plusieurs abus sexuels sur d'autres enfants. L'agresseur n'a pas nié les faits durant ses auditions. Les constatations médicales réalisées dans la foulée confirment que les filles ont bel et bien été agressées sexuellement.

L'abus sexuel est un fait qui est d'actualité dernièrement à Madagascar. D'après la police nationale, dans de nombreux cas, les abus sexuels sont commis par un individu de l'entourage de l'enfant, comme un membre de la famille ou une connaissance. Ces six derniers mois, les viols sur des enfants ont marqué les esprits. Contrairement à ceux sur les filles, les abus sexuels sur les garçons sont toutefois commis par des personnes en dehors de la famille. La police des mœurs et des mineurs sensibilise les parents sur l'importance de la prévention. « Il est important de parler du risque d'un abus sexuel aux enfants et de faire des mises en garde pour éviter les agressions sexuelles... », indique un policier travaillant dans la section des mœurs et mineurs. Les forces de l'ordre incitent aussi les parents à reconnaître les droits des enfants. Le viol est considéré comme un acte criminel.