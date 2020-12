Madagascar: « Gorisa game » - Les férus du sport extrême gâtés

Les fans de BMX et de skateboard dans la capitale sont gâtés. En effet, la Direction régionale de la jeunesse et des sports d'Analamanga, en collaboration avec l'association Gorisagorisa et la Commune urbaine d'Antananarivo, a organisé un événement dénommé « Gorisa game », réservé aux férus de ces sports extrêmes.

La première partie, notamment les phases éliminatoires, a déjà eu lieu le 13 décembre dernier. Les phases finales de cette première édition se dérouleront ce dimanche à partir de 8h30, sur l'Avenue de l'Indépendance, devant la gare de Soarano.

« Il se trouve que ce sont vraiment des jeux urbains et que cela fait partie de l'attention particulière portée à ces jeunes. Pour la DRJS Analamanga en particulier, l'objectif est de promouvoir cette discipline extrême, d'autant qu'elle séduit de plus en plus de citadins. Nous allons le faire entrer dans la légalité à travers la constitution de clubs, de sections avec une finalité de création de fédération, afin que nos jeunes puissent se préparer et participer à divers types de compétitions telles que les compétitions communales, régionales, nationales et internationales », a fait savoir Njato Lalaina Andriamampionona, directeur régional de la Jeunesse et des Sports Analamanga.