Togo: Nathaniel Olympio juge indispensable une révolution...

Toujours au centre de la lutte pour l'alternance , le président du Parti des Togolais, Nathaniel Olympio envisage un Togo nouveau, une réalisation qui semble être impossible, mais tout a fait ordinaire par une révolution démocratique.

Nathaniel Olympio reste convaincu que « si l'humain est remis au centre des préoccupations et que chacun veut porter l'éclat du Togo, alors ce qui semblait impossible devient une réalisation tout à fait ordinaire ».

Préoccupé par la mauvaise gouvernance du régime cinquantenaire, sur sa page Facebook, Nathaniel Olympio lance un appel aux citoyens pour une révolution démocratique afin de redonner vie à ce Togo "Or de l'humanité".

« Pour relancer son rayonnement d'antan, le Togo a besoin d'une révolution démocratique. Celle qui consolide les libertés publiques et protège les droits fondamentaux des citoyens. Celle qui renforce la citoyenneté et élève le patriotisme, celle qui libère les énergies et aiguise le génie créateur de la jeunesse. Celle qui harmonise le vivre-ensemble », a-t-il écrit.

Et il rappelle de nouveau, le rôle destiné à chaque citoyen pour une révolution de ce genre : « Cette révolution démocratique doit se construire par tout le monde et ne doit être conduite contre personne. Le rôle des citoyens est fondamental, le rôle des organisations de la société civile est crucial, le rôle des partis politiques est incontournable et le rôle du régime est central pour réussir cette révolution démocratique ».