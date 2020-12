Cote d'Ivoire: Ministère de la Promotion de la Riziculture - Gaoussou Touré offre un Noël de rêve aux enfants de ses collaborateurs

A l'instar de tous les autres enfants de Côte d'Ivoire et du monde entier, les enfants du personnel du ministère de la Promotion de la Riziculture ont eu leur arbre de Noël ce mercredi 23 décembre 2020.

Réunis dans l'enceinte des locaux annexes du ministère, les enfants accompagnés de leurs parents, ont été cadeautés par la ministre Gaoussou Touré. Tous les enfants qui étaient présents, sont tous repartis les bras chargés de cadeau des mains du père Noël.

Le Ministre s'est dit heureux d'être entouré de ces petits anges en ce jour spécial. L'arbre de Noël a été marqué par d'intenses moments de communion entre les enfants du personnel du ministère de la Promotion de la Riziculture.

Sous l'oeil des parents, les enfants ont dansé aux côtés du Père Noël en présence du ministre Gaoussou qui visiblement les adulait. « Ces magnifiques et nombreux cadeaux que vous recevez aujourd'hui, sont l'expression du profond amour des parents en vous, mais aussi le couronnement d'une année vécue avec eux et marquée du sceau de la discipline, la sagesse et un comportement honorable partout où avez été » a fait savoir le ministre aux enfants.

La directrice des ressources humaines, Mme Kouadio Irène a adressé ses remerciements au Ministre qui, selon elle, n'a ménagé aucun effort pour rendre la fête belle et heureuse. « Votre contribution a été de taille et soyez en infiniment remercié », a-t-elle dit. La directrice a estimé qu'il est tout à fait heureux que la journée soit dédiée aux enfants. « Quoi de plus juste après une année consacrée essentiellement à nos tâches professionnelles respectives dont l'exécution nous éloigne souvent de nos familles et engendre un déficit d'affection et de chaleur chez nos enfants. Il est tout à fait heureux que nous leur dédions cette journée récréative pour leur manifester notre amour, notre affection et notre attachement », a-t-elle dit.

Invitant les enfants à bien travailler à l'école et à respecter les aînés, le ministre a promis aux enfants d'instituer désormais cet arbre de Noël.

Cette première édition vise non seulement à apporter une note de gaieté aux enfants des agents du ministère mais susciter également la motivation du personnel.