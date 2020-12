Sénégal: Dernière projection en date sur la croissance de l'économie sénégalaise - Le ministère de l'économie maintient la contraction 0,7% 2020

L'activité économique du Sénégal devrait se contracter de 0,7% 2020, contre une prévision initiale du taux de croissance de 6,8% lors de la Loi de finances initiale (LFI-2020) en septembre 2019. C'est sur cette projection de croissance que table le ministère sénégalais en charge de l'économie, du plan et de la coopération à travers la dernière publication de sa Direction de la prévision et des études économiques (Dpee).

Comparativement à l'exercice 2019, le nouveau rapport du ministère de l'économie, du plan et de la coopération sur la « situation économique et financière en 2020 et perspectives 2021 » indique qu'un repli de 6,0 points de pourcentage devrait être relevé quant à la croissance de l'économie sénégalaise. Aussi, l'étude révèle que les mesures inscrites dans le Plan de résilience économique et social (Pres) doublées du Plan d'actions prioritaires II ajusté et accéléré (PAP 2A) devraient jeter les bases d'une relance rapide et consolidée de l'économie nationale.

En ce sens, il est souligné que dans le secteur primaire, le renforcement de l'activité comparativement à 2019 devrait être expliqué principalement par la bonne tenue des sous-secteurs de la pêche et de l'agriculture et dans une moindre mesure de l'élevage. Ainsi, l'activité dans le secteur primaire est attendue en hausse de 5,1% en 2020 contre une progression de 2,9% un an auparavant.

Le secteur secondaire, selon les projections de cette dernière analyse en date, devrait se contracter de 1,1% en 2020 contre +5,8% en 2019. En effet, les autorités sénégalaises, dès l'apparition des premiers cas, ont instauré l'État d'urgence sur l'ensemble du territoire national, matérialisé, entre autres, par la fermeture des frontières et le couvre-feu. Toutes ces mesures, d'après la Dpee, ont affecté le secteur des industries. Aussi, confie le texte, ce repli dans le secteur secondaire est lié à la rupture de la chaine d'approvisionnement dans le monde qui a contribué à réduire les importations d'intrants.

Dans le secteur tertiaire, la Dpee fait savoir qu'il est attendu une importante baisse liée aux effets négatifs directs de la Covid-19 sur les activités de commerce, de transports, d'hébergement et restauration, ainsi que l'enseignement, les services de soutien au bureau et les services spécialisés et scientifiques. A l'en croire, le secteur tertiaire, qui pèse plus de 40% du Produit intérieur brut (Pib), chuterait de 2,8% en 2020 contre une hausse de 5,0% en 2019, soit une baisse de 7,8 points de croissance.